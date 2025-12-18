Mercado Libre sorprende antes de Navidad: el Motorola Razr 60 Ultra baja más de $1 millón

Mercado Libre sumó en la previa de Navidad una rebaja fuerte para uno de los plegables más llamativos del catálogo de Motorola : el Razr 60 Ultra en color Mountain Trail. En la publicación, el equipo figura con un recorte de precio que supera el millón de pesos, lo que representa un 37% OFF. En un mercado donde los “tope de gama” suelen moverse hacia arriba, un descuento de ese tamaño explica el ruido alrededor de la oferta y pone el foco en una pregunta concreta: qué ofrece este modelo para justificar su etiqueta premium, incluso con rebaja.

El Razr 60 Ultra apunta a un formato que mezcla estética y practicidad . Su propuesta central es el diseño plegable, pensado para ocupar menos espacio al cerrarse sin resignar una pantalla grande al abrirse. En este caso, el panel ofrece una extensión total de 7 pulgadas y una resolución de 2992 x 1224 píxeles, números propios de la gama alta.

Plegable premium: formato compacto al cerrarse y pantalla de 7” (2992 x 1224 px) para volver a un tamaño grande al abrirlo, sin perder estilo.

El color Mountain Trail refuerza esa identidad “de objeto” que suelen buscar los plegables: un dispositivo que se nota distinto a simple vista. En la ficha también se destaca que es un equipo liberado, un punto clave en Argentina para elegir compañía sin ataduras.

En rendimiento, el dato más fuerte es la memoria RAM de 16 GB, un estándar alto para multitarea y para apps exigentes. A eso se suma 1 TB de almacenamiento interno, un diferencial para quienes priorizan guardar fotos y videos en calidad alta, descargar series, trabajar con archivos pesados o simplemente olvidarse del límite de espacio.

Cámaras y extras de gama alta: doble trasera de 50+50 MP, selfie de 50 MP, batería de 4.700 mAh con carga inalámbrica y opción de hasta 6 cuotas de $383.515.

En fotografía, el equipo combina dos cámaras traseras de 50 MP + 50 MP y una cámara frontal de 50 MP. Es una configuración que, al menos sobre el papel, busca equilibrio entre detalle, versatilidad y selfies con calidad de sobra para redes.

La batería figura como 4,7 Ah (4.700 mAh) e incluye carga inalámbrica, otro sello de gama alta. En seguridad y comodidad, suma reconocimiento facial y sensor de huella dactilar. También aparece la eSIM, una función útil para sumar líneas o viajar con más flexibilidad, y la mención de resistencia al agua y al polvo.

La oferta en Mercado Libre: precio, cuotas y entrega

El punto que convierte a este Razr en “nota navideña” está en el precio: $1.679.999 frente a uno anterior de $2.699.999 en Mercado Libre. La publicación también ofrece financiación de hasta 6 cuotas de $383.515, una alternativa para distribuir el impacto del gasto.

El otro detalle que empuja la decisión es la logística: en el aviso se remarca que, si se compra “hoy”, llega antes de Navidad, un factor decisivo para regalos de último tramo o para quienes buscan estrenar el equipo durante las fiestas. En resumen, la oferta combina descuento grande, un plegable de Motorola con especificaciones altas y una condición de entrega que, en esta época, suele valer casi tanto como el precio.