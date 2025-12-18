Mercado Libre sorprende antes de Navidad: el Motorola Razr 60 Ultra baja más de $1 millón
Más de $1 millón de descuento en Mercado Libre para el Motorola Razr 60 Ultra: 37% OFF y opción de 6 cuotas.
Mercado Libre sumó en la previa de Navidad una rebaja fuerte para uno de los plegables más llamativos del catálogo de Motorola: el Razr 60 Ultra en color Mountain Trail. En la publicación, el equipo figura con un recorte de precio que supera el millón de pesos, lo que representa un 37% OFF. En un mercado donde los “tope de gama” suelen moverse hacia arriba, un descuento de ese tamaño explica el ruido alrededor de la oferta y pone el foco en una pregunta concreta: qué ofrece este modelo para justificar su etiqueta premium, incluso con rebaja.
Un plegable premium: diseño y pantalla
El Razr 60 Ultra apunta a un formato que mezcla estética y practicidad. Su propuesta central es el diseño plegable, pensado para ocupar menos espacio al cerrarse sin resignar una pantalla grande al abrirse. En este caso, el panel ofrece una extensión total de 7 pulgadas y una resolución de 2992 x 1224 píxeles, números propios de la gama alta.
El color Mountain Trail refuerza esa identidad “de objeto” que suelen buscar los plegables: un dispositivo que se nota distinto a simple vista. En la ficha también se destaca que es un equipo liberado, un punto clave en Argentina para elegir compañía sin ataduras.
Un Motorola con potencia, cámaras y autonomía
En rendimiento, el dato más fuerte es la memoria RAM de 16 GB, un estándar alto para multitarea y para apps exigentes. A eso se suma 1 TB de almacenamiento interno, un diferencial para quienes priorizan guardar fotos y videos en calidad alta, descargar series, trabajar con archivos pesados o simplemente olvidarse del límite de espacio.
En fotografía, el equipo combina dos cámaras traseras de 50 MP + 50 MP y una cámara frontal de 50 MP. Es una configuración que, al menos sobre el papel, busca equilibrio entre detalle, versatilidad y selfies con calidad de sobra para redes.
La batería figura como 4,7 Ah (4.700 mAh) e incluye carga inalámbrica, otro sello de gama alta. En seguridad y comodidad, suma reconocimiento facial y sensor de huella dactilar. También aparece la eSIM, una función útil para sumar líneas o viajar con más flexibilidad, y la mención de resistencia al agua y al polvo.
La oferta en Mercado Libre: precio, cuotas y entrega
El punto que convierte a este Razr en “nota navideña” está en el precio: $1.679.999 frente a uno anterior de $2.699.999 en Mercado Libre. La publicación también ofrece financiación de hasta 6 cuotas de $383.515, una alternativa para distribuir el impacto del gasto.
El otro detalle que empuja la decisión es la logística: en el aviso se remarca que, si se compra “hoy”, llega antes de Navidad, un factor decisivo para regalos de último tramo o para quienes buscan estrenar el equipo durante las fiestas. En resumen, la oferta combina descuento grande, un plegable de Motorola con especificaciones altas y una condición de entrega que, en esta época, suele valer casi tanto como el precio.