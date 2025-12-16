El Motorola Edge 70 Ultra se deja ver por primera vez

El último teléfono de gama alta de Motorola —en una versión no plegable— fue el Edge 50 Ultra. Tras prescindir del Edge 60 Ultra, la marca se prepara para volver a la carga y presentar uno de los mejores equipos de la actualidad: el Motorola Edge 70 Ultra .

Gracias a una filtración muy importante, podemos compartir las primeras imágenes oficiales de este dispositivo. En ellas, se pueden ver detalles cruciales sobre la estética del próximo teléfono estrella de Motorola , que busca diferenciarse con materiales innovadores y una configuración de cámaras potente.

El Motorola Edge 70 Ultra tendrá un diseño ligeramente diferente al de su predecesor. La imagen filtrada muestra la parte trasera del dispositivo en dos variantes de color: azul oscuro y verde oliva oscuro. El azul nos recuerda a unos vaqueros oscuros; tiene un estampado que acentúa la comparación.

La placa trasera se ve notablemente diferente a lo visto antes. Aunque el modelo estándar Edge 70 usaba cuero ecológico, este nuevo teléfono nos recuerda más a una parte trasera de plástico reforzado con fibra, similar a la de otros dispositivos premium. Esto sugiere que la placa ofrecerá mucho más agarre que el cristal o el metal, mejorando la ergonomía.

En cuanto a las especificaciones, el cerebro detrás de todo será el Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. El reconocido informante Evan Blass confirmó este dato , aclarando que no se trata del modelo "Elite", sino de una versión un paso por debajo pero aún muy potente. El dispositivo logró 2636 puntos en la prueba de un solo núcleo y 7475 puntos en la de múltiples núcleos en Geekbench.

El Motorola Edge 70 Ultra apostaría por una parte trasera con textura para mejorar el agarre.

Este procesador se combinará con hasta 16 GB de RAM y vendrá con Android 16 preinstalado. Aunque el chip es inferior al Elite en juegos y caché, se espera un gran rendimiento gracias a los núcleos de CPU Oryon personalizados.

Imagen Oficial del Motorola Edge 70 Ultra - Interna 2 El Edge 70 Ultra de Motorola usará el Snapdragon 8 Gen 5, no la versión Elite. Motorola

Pantalla y cámaras: ¿curvo o plano?

La isleta de cámaras cuadrada sugiere una configuración de cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo periscopio. En el lateral izquierdo, se observa una tecla física adicional, posiblemente diseñada para la IA y personalizable.

Sobre la pantalla, se espera un gran panel OLED de 120 Hz, probablemente de entre 6,7 y 6,8 pulgadas. La duda persiste sobre si será plana o curva. Considerando que el Edge 70 cambió a una plana, es posible que el Ultra también la tenga", aunque Motorola podría mantener la curva para diferenciar a su modelo más premium.

¿Cuándo llegará el Motorola Edge 70 Ultra?

La fecha de lanzamiento es una incógnita, pero se espera que llegue antes que su predecesor. Si Motorola termina esperando hasta mediados de 2026, será demasiado tarde. El CES de Las Vegas o el MWC de febrero podrían ser las oportunidades ideales para que la compañía presente este teléfono y recupere su lugar en la gama alta.