¿Cuáles son los tres mejores teléfonos Motorola de gama media en 2025? Guía definitiva

Elegir un nuevo teléfono en 2025 pareciera ser una “misión imposible”. No se debe a la escasez de alternativas u ofertas, sino a la abundante cantidad de muy buenas opciones que ofrece la gama media . En este caso, una de las empresas que mejor entiende este segmento es Motorola .

Entre los destacados del año, el Motorola Edge 60 Pro se posiciona como el favorito indiscutido de los expertos y usuarios exigentes. Según diferentes análisis de la industria tecnológica, la compañía ha logrado perfeccionar su catálogo ofreciendo dispositivos para cada tipo de usuario.

Si el presupuesto lo permite, la mejor elección es el Motorola Edge 60 Pro . Este dispositivo se ubica en la franja de gama media -alta y ofrece potencia y un rendimiento premium. Su ficha técnica impresiona con una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para consumo multimedia.

En su interior, ruge el procesador MediaTek Dimensity 8350, respaldado por una batería monstruosa de 6000 mAh con carga rápida de 90 W. Además, cuenta con cámaras de 50 MP y la máxima protección disponible: certificación IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo.

Para quienes buscan el punto justo, el Motorola Edge 50 Fusion es la respuesta. Este teléfono es elogiado por su excelente relación precio-calidad. Mantiene un diseño elegante y características de nivel superior, como una pantalla pOLED Quad HD de 120 Hz que garantiza una visualización nítida.

Motorola Edge 50 Fusion

Impulsado por el procesador Dimensity 7300 y equipado con cámaras de 50 MP, este modelo demuestra que la gama media pura tiene mucho para ofrecer sin envidiar a los equipos más costosos.

Finalmente, el Motorola Moto G85 cierra el podio. Este modelo destaca por ser una opción equilibrada y accesible dentro de los recomendados. ¿Es posible tener un buen celular sin vaciar la billetera? Este equipo demuestra que sí.

Ofrece una pantalla y procesador competitivos para su segmento de precio, convirtiéndose en la opción más económica y accesible para quienes necesitan confiabilidad diaria.