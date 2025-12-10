Liverpool baja el precio de este Motorola y llega con audífonos incluidos

Si estás buscando un celular potente sin gastar demasiado, Liverpool acaba de lanzar una oferta que está llamando la atención: un Motorola Edge 50 Fusion que ahora cuesta solo $5.662, un precio difícil de encontrar en un equipo de esta gama y, además, con audífonos inalámbricos de regalo.

A diferencia de otras promociones que desaparecen rápido, esta tiene un plus que la hace más atractiva: el teléfono viene en paquete completo con accesorios, buena capacidad y especificaciones que normalmente pertenecen a una gama más alta. Por eso muchos usuarios lo están eligiendo como su opción para estrenar celular sin descapitalizarse.

Liverpool ofrece el Motorola Bundle Edge 50 Fusion POLED de 6.6 pulgadas, una versión que no solo destaca por su diseño en color rosa y su almacenamiento de 256 GB, sino también porque viene acompañada de un par de audífonos inalámbricos, algo que generalmente se compra por separado.

El precio original era de $6.662, pero con el descuento aplicado baja a $5,662 y también se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses de $943.67. Además, el envío es gratis a todo el país, lo que suma un ahorro extra .

Dentro de la caja vienen los accesorios completos: el teléfono, una funda transparente, el cargador, cable, herramienta para SIM y los audífonos. Es decir, está listo para usarse desde el primer momento sin necesidad de comprar nada adicional.

La oferta de Liverpool destaca por el paquete completo que acompaña al Motorola, ideal para quienes buscan estrenar sin gastar de más.

Características destacadas del Motorola Edge 50 Fusion

Aunque esté en oferta, el equipo mantiene las mismas especificaciones fuertes de su línea, entre ellas:

Pantalla pOLED de 6.6 pulgadas, con calidad cinematográfica.

Procesador Snapdragon con expansión de memoria para un rendimiento más fluido.

Cámara principal de 50 MP con enfoque 32 veces más preciso.

Cámara frontal de 32 MP para selfies más nítidas.

Resistencia al agua IP68, ideal para evitar daños por salpicaduras o polvo.

Carga TurboPower de 68 W, una de las más rápidas en su rango.

Sonido Dolby Atmos para una experiencia envolvente.

256 GB de almacenamiento, suficiente para apps, fotos y videos.

Sin duda, es de los equipos más completos que se pueden conseguir por este precio en México dentro de tiendas oficiales.

¿Conviene aprovechar esta oferta?

Sí, especialmente si buscas un teléfono resistente, con buena cámara y carga rápida. El valor agregado de los audífonos inalámbricos es lo que termina de redondear la promoción, convirtiéndola en una de las más competitivas del catálogo de Liverpool en este cierre del año.

Si estabas pensando en cambiar tu celular por uno moderno y duradero, esta es de esas oportunidades que conviene tomar mientras siga disponible.