Motorola Edge 60 Fusión casi a mitad de precio: la oferta bomba de Navidad en Mercado Libre Argentina

El fin de año vino con una sorpresa para quienes buscan un buen celular de gama media sin pagar precio “tope de gama”. Mercado Libre Argentina aplicó una fuerte rebaja a uno de los mejores teléfonos Motorola del momento, que combina buena pantalla, batería rendidora, cámara principal sólida y un diseño cuidado, pensado para el día a día y el uso multimedia.

El Motorola Edge 60 Fusion no es el teléfono más potente del mercado ni aspira a competir con la gama ultra premium, pero sí se posiciona como una opción muy interesante para quienes quieren fluidez, buena autonomía y extras “premium” como resistencia al agua y Dolby Atmos, sin irse a precios imposibles.

El Edge 60 Fusion se apoya en una de sus grandes fortalezas : la pantalla. Monta un panel pOLED curvo de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K (2712 x 1220) y tasa de refresco de 120 Hz, ideal para redes sociales, streaming, juegos casuales y lectura. El brillo pico llega hasta 4500 nits, lo que mejora la visibilidad al sol, y el panel está certificado por Pantone para ofrecer colores más precisos.

Con panel pOLED de 120 Hz, batería de 5200 mAh y resistencia IP68/IP69, el Edge 60 Fusion apunta a quienes quieren extras “premium” sin pagar un flagship.

En algunos mercados suma protección Gorilla Glass Victus, lo que le da un plus frente a golpes y rayones, aunque hay reportes de usuarios que mencionan marcas inesperadas, por lo que sigue siendo recomendable usar vidrio templado o funda. El diseño se completa con acabado en cuero vegano, colores elegantes y un peso contenido de 177,5 gramos, que lo hace cómodo para usar con una sola mano.

En el interior trae un procesador MediaTek Dimensity 7300, con arquitectura de ocho núcleos (4x Cortex-A78 a 2,5 GHz y 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz). Está orientado a ofrecer un rendimiento equilibrado: suficiente para multitarea, apps pesadas, streaming y juegos medianamente exigentes sin recalentarse ni disparar el consumo energético.

De $999.999 a $569.999: el Motorola Edge 60 Fusion se instala como uno de los celulares más tentadores para estrenar bajo el arbolito esta Navidad.

Lo acompaña con 8 GB de RAM física y la función RAM Boost, que permite usar parte del almacenamiento como memoria virtual para llegar hasta 16 GB en situaciones de mayor demanda. El almacenamiento es de 256 GB, ampliable vía microSD. El punto a tener en cuenta es que utiliza tecnología UFS 2.2, más lenta que los UFS 3.1 o 4.0 de modelos más caros, algo que puede notarse en tiempos de apertura de apps o copias de archivos muy pesados, pero no compromete el uso cotidiano.

En fotografía, la cámara principal es de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada por un ultra gran angular/macro de 13 MP (120°) y una cámara frontal de 32 MP. Es un set versátil para fotos diarias, redes sociales y alguna toma nocturna con ayuda del software. La limitación está en el video: puede grabar en 4K, pero solo hasta 30 fps, un detalle a considerar para quienes buscan máxima fluidez en grabaciones.

La batería de 5200 mAh es otro de sus puntos fuertes. Ofrece autonomía holgada para un día intenso e incluso más con uso moderado. La carga rápida TurboPower de 68 W permite, según la marca, conseguir “energía para todo el día en unos 8 minutos”, algo ideal para quienes viven corriendo. El audio acompaña con parlantes estéreo y soporte para Dolby Atmos, aunque sin jack de auriculares.

Con diseño en cuero vegano, el Edge 60 Fusion de Motorola refuerza su perfil de gama media equilibrada con precio de liquidación.

Resistencia, software y la oferta navideña en Mercado Libre

El Motorola Edge 60 Fusion suma certificaciones IP68 e IP69, además del estándar militar STD-810H. Traducido: está preparado para resistir agua, polvo, salpicaduras fuertes, alguna caída accidental y temperaturas exigentes, siempre dentro de los límites normales de uso. En software llega con Android 15 y promete tres años de actualizaciones, lo que alarga su vida útil y la seguridad del dispositivo.

Todo este combo se vuelve mucho más atractivo por la rebaja que aparece hoy en Mercado Libre. El equipo pasó de costar $999.999 a $569.999, con un descuento del 43% que implica un ahorro de $430.000 sobre el precio original. Para quien busca un celular completo, moderno y con detalles “premium” sin meterse en el territorio de los flagship, este Edge 60 Fusion se vuelve una de las propuestas más interesantes para poner debajo del arbolito esta Navidad.