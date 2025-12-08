Motorola realiza un cambio radical en su gama alta para mantener los precios: así será el Edge 70 Ultra

Motorola está ultimando todos los detalles para su próximo gran lanzamiento: el Edge 70 Ultra . En este caso, las últimas filtraciones indican un cambio notorio en su hoja de ruta, ya que la marca busca competir fuertemente en la gama alta , pero ahora con una estrategia de contención de costos que la diferencie de sus rivales directos.

Inicialmente, todo apuntaba a que este dispositivo montaría el componente más costoso y potente del mercado para 2026. Sin embargo, nuevas informaciones sugieren que la compañía ha decidido hacer "ciertas concesiones" técnicas. El objetivo parece ser claro: ofrecer una experiencia premium y competitiva sin que el costo final del dispositivo se vuelva inalcanzable para el gran público.

A principios de noviembre, el río mediático sugería que el Edge 70 Ultra llegaría con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chipset más prestacional y costoso de Qualcomm. Sin embargo, la realidad podría ser diferente.

El Motorola Edge 70 Ultra se filtra con especificaciones de gama premium, listo para competir.

La información llega de la mano de uno de los filtradores más conocidos, Evan Blass (@evleaks) , quien ha confirmado que Motorola iba a rebajar sensiblemente las expectativas. La firma parece dispuesta a estrenar el nuevo chipset Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm que renuncia al apellido Elite.

Este procesador mantendría unas prestaciones del máximo nivel, aunque a un precio mucho más contenido. Técnicamente, sería una versión casi idéntica pero underclockeada del modelo Elite, rebajando la frecuencia de los núcleos Prime desde los 4,6 GHz a los 3,8 GHz. ¿Es necesario tener el chip más caro para ser un verdadero flagship hoy en día?

Motorola Edge 70 Ultra - Interna 1 El nuevo Motorola Edge 70 Ultra no usará la versión "Elite" del procesador. Motorola

Pantalla y cámaras: lo que sí se mantiene

A pesar del cambio de procesador, el resto de las especificaciones siguen apuntando muy alto. Se mantienen vigentes las anteriores informaciones respecto al panel OLED de resolución 1.5K, que rondará los 1.200 píxeles de resolución horizontal.

En el apartado fotográfico, el Motorola Edge 70 Ultra daría un golpe sobre la mesa. Se espera una triple cámara que incluirá el teleobjetivo periscópico por primera vez en un Motorola de este rango, buscando ofrecer más versatilidad a los usuarios exigentes de la gama alta.

Motorola Edge 70 Ultra - Interna 2 Motorola apuesta por mantener precios competitivos en la gama alta. Motorola

Una estrategia histórica de Motorola

Este movimiento no es nuevo para la marca. Cabe recordar que el último Motorola Edge 50 Ultra contaba también con un Snapdragon 8s Gen 3, un chip que rebajaba un escalón en precio y rendimiento frente al tope de gama de su momento.

Además, históricamente Motorola ha renovado a sus modelos “Ultra” cada dos años prácticamente siempre, explicando por qué el Edge 60 Ultra nunca llegó a existir. Con este nuevo enfoque, el Motorola Edge 70 Ultra se perfila como una opción inteligente para 2026: potencia de sobra, cámaras avanzadas y un precio que, esperemos, no rompa el bolsillo.