Este importante teléfono Motorola de gama alta recibe una importante actualización de Android 16

Motorola libera la actualización estable de Android 16 para el Edge 50 Ultra. Descubrí las novedades de este gama alta y cómo instalarla.

El Motorola Edge 50 Ultra es el último gama alta en recibir las novedades de Android 16.

Motorola continúa con su calendario de actualizaciones y comenzó a ampliar su disponibilidad de software a más dispositivos. El último modelo en recibir la versión estable de Android 16 es el Edge 50 Ultra.

Este movimiento se produce después de que la compañía probara la versión beta el mes pasado, asegurando la estabilidad del sistema. Como suele ocurrir con cualquier cambio importante del sistema operativo, esta descarga no solo refresca la interfaz, sino que incluye mejoras de seguridad críticas, nuevas funciones prácticas y posibles optimizaciones de rendimiento para el usuario.

Android 16 llega a Motorola: la lista de teléfonos que recibirán la actualización Los usuarios de Motorola ya comienzan a recibir la esperada actualización a la última versión de Android. Detalles de la llegada de Android 16 al Motorola Edge 50 Ultra La esperada actualización se está implementando actualmente en Brasil, aunque es muy posible que llegue a nuestro país a la brevedad. El paquete de software llega con la versión de firmware “W1UV36H.61-15” y tiene un peso considerable de aproximadamente 1,64 GB, por lo que se recomienda realizar la descarga mediante WiFi.

Es importante destacar que la actualización se está implementando por etapas. Esto significa que podría tardar unos días en llegar a todos los dispositivos, incluso dentro de la región inicial. Para los usuarios ansiosos, siempre existe la opción de buscar la actualización manualmente en la ruta: Ajustes > Actualizaciones del sistema > Buscar actualizaciones.

Motorola-Android 16 - Interna 1 La actualización a Android 16 para este Motorola pesa 1,64 GB. Motorola Novedades: notificaciones Flash y seguridad En general, la actualización de Android 16 para teléfonos Motorola no trae cambios drásticos en la interfaz de usuario, pero sí ajustes sutiles en la app Ajustes y nuevas herramientas. Se destaca la función de "notificaciones Flash", que activa el flash de la cámara o la pantalla al recibir llamadas y alertas, y la "pausa de notificaciones", ideal para evitar el spam de una app en momentos de concentración. ¿Vale la pena actualizar solo por estas funciones? La respuesta está en la seguridad.