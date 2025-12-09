Este importante teléfono Motorola de gama alta recibe una importante actualización de Android 16
Motorola libera la actualización estable de Android 16 para el Edge 50 Ultra. Descubrí las novedades de este gama alta y cómo instalarla.
Motorola continúa con su calendario de actualizaciones y comenzó a ampliar su disponibilidad de software a más dispositivos. El último modelo en recibir la versión estable de Android 16 es el Edge 50 Ultra.
Este movimiento se produce después de que la compañía probara la versión beta el mes pasado, asegurando la estabilidad del sistema. Como suele ocurrir con cualquier cambio importante del sistema operativo, esta descarga no solo refresca la interfaz, sino que incluye mejoras de seguridad críticas, nuevas funciones prácticas y posibles optimizaciones de rendimiento para el usuario.
Detalles de la llegada de Android 16 al Motorola Edge 50 Ultra
La esperada actualización se está implementando actualmente en Brasil, aunque es muy posible que llegue a nuestro país a la brevedad. El paquete de software llega con la versión de firmware “W1UV36H.61-15” y tiene un peso considerable de aproximadamente 1,64 GB, por lo que se recomienda realizar la descarga mediante WiFi.
Es importante destacar que la actualización se está implementando por etapas. Esto significa que podría tardar unos días en llegar a todos los dispositivos, incluso dentro de la región inicial. Para los usuarios ansiosos, siempre existe la opción de buscar la actualización manualmente en la ruta: Ajustes > Actualizaciones del sistema > Buscar actualizaciones.
Novedades: notificaciones Flash y seguridad
En general, la actualización de Android 16 para teléfonos Motorola no trae cambios drásticos en la interfaz de usuario, pero sí ajustes sutiles en la app Ajustes y nuevas herramientas. Se destaca la función de "notificaciones Flash", que activa el flash de la cámara o la pantalla al recibir llamadas y alertas, y la "pausa de notificaciones", ideal para evitar el spam de una app en momentos de concentración. ¿Vale la pena actualizar solo por estas funciones? La respuesta está en la seguridad.
El nuevo software ofrece "Protección Avanzada", un conjunto de funciones diseñadas para blindar el dispositivo contra vulnerabilidades. Además, Motorola incorpora modos personalizados con Android 16, permitiendo crear perfiles específicos para diferentes actividades del día a día.
El ciclo de vida de un gama alta
El Edge 50 Ultra se lanzó el año pasado con Android 14 y ya recibió Android 15. Con la llegada de Android 16, el dispositivo cumple su segunda actualización importante. Según la política de la empresa, recibirá una actualización más del sistema operativo (Android 17) y ninguna más.
Sin embargo, el soporte no termina ahí. Este teléfono de gama alta seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad hasta abril de 2028, garantizando una vida útil prolongada y segura para quienes invirtieron en este potente equipo.