Sale a la luz un teléfono Motorola "secreto" con nombre en código "Urus"

Evan Blass revela que Motorola trabaja en un dispositivo "secreto" llamado Urus. Se trataría del Edge 70 Ultra con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 5.

Una nueva filtración sacude al mundo móvil. El reconocido filtrador Evan Blass reveló la existencia de un proyecto "secreto" de Motorola bajo el nombre en código "Urus". Todo apunta a que este dispositivo de alto rendimiento llegará al mercado próximamente y podría ser todo un éxito de ventas.

La carrera por la potencia no se detiene. Tras los anuncios recientes de Qualcomm sobre sus nuevos procesadores, la marca propiedad de Lenovo se prepara para dar un golpe en la mesa. Mientras otros fabricantes ya mueven ficha, este nuevo terminal promete integrar tecnología de punta en un formato tradicional, alejándose de los plegables por un momento para centrarse en el rendimiento puro.

Motorola Edge 70 Ultra El Motorola Edge 70 Ultra se filtra con especificaciones de gama premium, listo para competir. El chip Snapdragon 8 Gen 5 llega a Motorola El contexto es claro: Qualcomm anunció el SoC insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5 en septiembre y lo siguió con una versión no Elite hace dos días. Aunque el OnePlus 15R, que se lanzará el 17 de diciembre, será el primer teléfono en los mercados internacionales en incorporar el Snapdragon 8 Gen 5, la competencia no se queda atrás.

Qualcomm confirmó que Motorola anunciará pronto un smartphone con este chip, pero la marca propiedad de Lenovo aún no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, el fiable filtrador Evan Blass reveló que un próximo teléfono de Motorola, con nombre en código "Urus", estará equipado con el Snapdragon 8 Gen 5.

Motorola Secreto-Urus - Interna 1 Evan Blass filtró los detalles del proyecto Urus de Motorola. Motorola Urus: ¿El futuro Motorola Edge 70 Ultra? La gran incógnita sobre la identidad de este dispositivo parece haberse resuelto. Blass reveló que Urus es un "buque insignia no plegable" y probablemente se llamará Edge 70 Ultra. Esto lo diferenciaría de la línea plegable de la compañía, dejando una pregunta en el aire: ¿qué pasará con el procesador más potente de todos?