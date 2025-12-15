Presenta:

Motorola y Pantone revelan el "color del año" 2026: así es el tono Cloud Dancer

Motorola y Pantone presentan "Cloud Dancer", el nuevo color del 2026 que busca transmitir calma y claridad en los próximos smartphones de la marca.

Emilio Murgo

Motorola y Pantone presentan Cloud Dancer, el nuevo color del 2026.

Motorola

Motorola y Pantone continúan con su exitosa alianza. En esta ocasión, ambas marcas revelaron un nuevo color que definirá la estética del la tecnología en 2026. Se trata del tono PANTONE 11-4201 o también definido como “Cloud Dancer ”, un blanco aireado seleccionado para transmitir serenidad y equilibrio en un mundo digital cada vez más saturado y veloz.

Las empresas definen a este nuevo color como una “filosofía de diseño busca ahora un respiro, en una era dominada por la hiperproductividad y el ruido constante”. Así, para Motorola la elección de este tono no es estética, sino conceptual: prioriza la claridad sobre el desorden y la suavidad sobre el espectáculo, alineándose con la visión "Lifestyle-Tech" que la marca impulsó en sus últimos lanzamientos.

Cloud Dancer: el nuevo color de Motorola y Pantone

El elegido para el 2026, el PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, es mucho más que un simple blanco. Motorola describe este tono como “una sensación de serenidad" y está "inspirado en la energía pacífica y la belleza de los nuevos comienzos". Con un matiz elevado, la compañía percibe este tono como un soplo de aire fresco y como símbolo de influencia tranquilizadora.

Aprovechando la naturaleza etérea de este matiz, próximamente llegará un nuevo dispositivo Motorola en esta tonalidad. ¿Estamos listos para volver a la simplicidad visual en nuestros bolsillos? La marca apuesta a que sí, buscando que la tecnología deje de ser una fuente de presión para convertirse en una herramienta de calma.

Nuevo Color-Motorola-Pantone - Interna 1
El nuevo color Cloud Dancer busca transmitir serenidad y calma.

Una alianza de lujo con Swarovski

Este año, Motorola llevará aún más lejos esta colaboración con la incorporación de su socio Swarovski, fusionando color y artesanía para crear un dispositivo que encarne la confianza tranquila. Los cristales estarán presentes en el diseño, sumándose a "The Brilliant Collection", un conjunto de dispositivos centrados en el lujo atemporal que la marca lanzó a principios de este año.

“Estamos encantados de reunir a dos de nuestros mayores socios, Pantone y Swarovski, en este nuevo anuncio del Color del Año”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. Según el ejecutivo, este tono "representa un reseteo para los sentidos, un momento para reducir la velocidad y redescubrir el enfoque". “Estamos encantados de reunir a dos de nuestros mayores socios, Pantone y Swarovski, en este nuevo anuncio del Color del Año”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. Según el ejecutivo, este tono "representa un reseteo para los sentidos, un momento para reducir la velocidad y redescubrir el enfoque".

Nuevo Color-Motorola-Pantone - Interna 2
Motorola integra cristales Swarovski en su próxima edición especial.

Simplicidad y calma en la era digital

La elección de este nuevo color responde a una necesidad global. Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, explicó: “En esta época de transformación, en la que estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es un tono blanco discreto que ofrece una promesa de claridad”.

Para Eiseman, "la cacofonía y el caos que nos rodean se han vuelto abrumadores". Por ello, este tono mejora la concentración y proporciona una pausa. El nuevo dispositivo en el “Color del Año” estará disponible próximamente en los mercados de Argentina y América Latina.

