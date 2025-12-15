Motorola y Pantone revelan el "color del año" 2026: así es el tono Cloud Dancer

Motorola y Pantone continúan con su exitosa alianza. En esta ocasión, ambas marcas revelaron un nuevo color que definirá la estética del la tecnología en 2026. Se trata del tono PANTONE 11-4201 o también definido como “ Cloud Dancer ”, un blanco aireado seleccionado para transmitir serenidad y equilibrio en un mundo digital cada vez más saturado y veloz.

Las empresas definen a este nuevo color como una “filosofía de diseño busca ahora un respiro, en una era dominada por la hiperproductividad y el ruido constante”. Así, para Motorola la elección de este tono no es estética, sino conceptual: prioriza la claridad sobre el desorden y la suavidad sobre el espectáculo, alineándose con la visión "Lifestyle-Tech" que la marca impulsó en sus últimos lanzamientos.

El elegido para el 2026, el PANTONE 11-4201 Cloud Dancer , es mucho más que un simple blanco. Motorola describe este tono como “una sensación de serenidad" y está "inspirado en la energía pacífica y la belleza de los nuevos comienzos". Con un matiz elevado, la compañía percibe este tono como un soplo de aire fresco y como símbolo de influencia tranquilizadora.

Aprovechando la naturaleza etérea de este matiz, próximamente llegará un nuevo dispositivo Motorola en esta tonalidad. ¿Estamos listos para volver a la simplicidad visual en nuestros bolsillos? La marca apuesta a que sí, buscando que la tecnología deje de ser una fuente de presión para convertirse en una herramienta de calma.

Este año, Motorola llevará aún más lejos esta colaboración con la incorporación de su socio Swarovski, fusionando color y artesanía para crear un dispositivo que encarne la confianza tranquila. Los cristales estarán presentes en el diseño, sumándose a "The Brilliant Collection", un conjunto de dispositivos centrados en el lujo atemporal que la marca lanzó a principios de este año.

"Estamos encantados de reunir a dos de nuestros mayores socios, Pantone y Swarovski, en este nuevo anuncio del Color del Año", afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. Según el ejecutivo, este tono "representa un reseteo para los sentidos, un momento para reducir la velocidad y redescubrir el enfoque".

Nuevo Color-Motorola-Pantone - Interna 2 Motorola integra cristales Swarovski en su próxima edición especial. Motorola

Simplicidad y calma en la era digital

La elección de este nuevo color responde a una necesidad global. Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, explicó: “En esta época de transformación, en la que estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es un tono blanco discreto que ofrece una promesa de claridad”.

Para Eiseman, "la cacofonía y el caos que nos rodean se han vuelto abrumadores". Por ello, este tono mejora la concentración y proporciona una pausa. El nuevo dispositivo en el “Color del Año” estará disponible próximamente en los mercados de Argentina y América Latina.