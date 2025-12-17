No creerás el precio de la PlayStation 5 Pro en Chile: el plan para cruzar la cordillera en estas fiestas

En diciembre, la pregunta se repite en grupos de WhatsApp y en la fila de Migraciones: “¿Sigue conviniendo comprar tecnología en Chile ?”. Este año, la consola que dispara la conversación es la PlayStation 5 Pro en su versión digital, el modelo más nuevo y buscado de Sony . Entre un mercado de Argentina con precios que se estiran y un país trasandino que suele ofrecer valores más competitivos, el cruce de la cordillera vuelve a parecer una jugada tentadora. Pero para saber si el ahorro es real, hay que ir más allá del precio de góndola y sumar tipo de cambio, impuestos y franquicia.

Más allá del nombre comercial que se use en cada publicación, la versión digital apunta al mismo perfil: quienes quieren entrar a la generación actual sin pagar el “extra” de la lectora de discos. La consola llega con 1 TB de almacenamiento, un diseño más compacto que el de los primeros modelos y el mando inalámbrico DualSense, que sigue siendo uno de los puntos fuertes de la experiencia PlayStation .

En lo técnico, mantiene la potencia gráfica de la generación y suma mejoras de eficiencia energética, un detalle que pesa para quienes juegan muchas horas. Además, funciona como centro multimedia: con Wi-Fi y una cuenta activa, habilita apps de streaming como Netflix o YouTube, y se integra fácil en el living sin depender de otros dispositivos.

Diciembre 2025: Ripley la lista a 829.990 CLP y en Argentina ronda los 2.049.000 ARS, una brecha que enciende el cruce.

Para una comparación prolija, el primer paso es convertir el precio chileno a dólares. Al 17 de diciembre de 2025, el dólar en Chile se mueve cerca de los 909 pesos chilenos, lo que lleva esos 829.990 CLP a unos 913,09 dólares. Luego, con una referencia de 1.465 pesos argentinos por dólar (valores de la rueda del 16 y 17 de diciembre), el número final queda cerca de 1.337.676 pesos argentinos.

Con esa cuenta, la brecha frente a los 2.049.000 pesos argentinos ronda los 711.324 pesos a favor de Chile. Incluso con pequeñas variaciones por medio de pago o recargos puntuales, la diferencia sigue siendo grande.

Pro digitial Para medir el ahorro real, la cuenta suma tipo de cambio, franquicia aduanera e impuestos al volver al país. Imagen extraída de la web

Lo que puede achicar (o agrandar) la ventaja

El precio, por sí solo, no cierra la historia. En la práctica, entra a jugar la franquicia aduanera al volver al país: si el valor declarado supera el monto permitido sin impuestos, se paga un porcentaje sobre el excedente y la ventaja se achica. También pesa la forma de ingreso y si la compra se declara al cruzar la frontera.

Otro punto es la garantía. En general, es más simple tramitar cambios o reparaciones cuando el producto se compró en el país donde se usa. Aun así, las grandes cadenas chilenas y la propia Sony suelen tener políticas claras de cobertura, por lo que no es un freno automático, pero sí un dato para decidir.

Y está el “factor promo”: el retail chileno suele sumar descuentos temporales, cuotas y rebajas por bancos o tarjetas en fechas como Navidad, Año Nuevo o Reyes. Si esas promociones se alinean con el viaje, la cuenta puede mejorar todavía más. La clave, como siempre, es hacer números completos antes de subir al auto o al micro.