Modo adulto en ChatGPT: se podrán tener charlas eróticas con la IA

OpenAI confirmó que lanzará esta función para usuarios verificados. Buscan mejorar los controles de edad para permitir contenido +18.

La plataforma de inteligencia artificial más famosa del mundo prepara un polémico cambio. OpenAI anunció que a principios de 2026 llegará el "modo adulto" a ChatGPT. Esta función habilitará conversaciones sobre temas sensibles y hasta eróticos, pero solo para quienes pasen un estricto control de edad.

La noticia la dio Fidji Simo, directora ejecutiva de Aplicaciones de la empresa. Según explicó, la herramienta estará lista para el primer trimestre del año que viene. La intención es clara: quieren "tratar a los usuarios adultos como adultos", tal como dijo Sam Altman, el director de la firma.

image OpenAI deberá trabajar en reforzar la protección a menores con este nuevo chatbot. Imagen extraída de la web Sin embargo, abrir la puerta a este tipo de charlas no es sencillo. La compañía está probando un modelo de predicción de edad. El objetivo es identificar de forma automática si la persona que está del otro lado de la pantalla es menor de 18 años. Estas pruebas ya se realizan en algunos países para afinar la puntería y distinguir bien entre un adolescente y un mayor, evitando así que los chicos accedan a material que no les corresponde.

Cómo funcionará el modo adulto y los riesgos Esta nueva configuración permite tener conversaciones más personales, románticas y hasta subidas de tono. La idea es flexibilizar las reglas actuales para que la IA pueda usar un lenguaje más directo y sensual cuando el contexto lo pida. Se busca dar más libertad, pero siempre dentro de un entorno seguro.

image El "Modo adulto" de ChatGPT permitiría tener charlas subidas de tono. Imagen extraída de la web El anuncio llega en un momento donde las tecnológicas están bajo la lupa. Por ejemplo, Meta tuvo problemas hace poco porque sus asistentes virtuales mantenían charlas inapropiadas con menores. Para no repetir ese error, OpenAI apuesta a combinar métodos manuales y automáticos para verificar la identidad de los usuarios.