Estados Unidos es el motivo de que todos estén desinstalando ChatGPT

La tasa de bajas de la app subió un 295% luego de que OpenAI reemplazara a Anthropic como proveedor de IA del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

La aplicación móvil de ChatGPT registró un salto del 295% en sus desinstalaciones en Estados Unidos el pasado sábado. Este fenómeno ocurrió justo después de confirmarse el acuerdo entre OpenAI y el Pentágono para proveer servicios de inteligencia artificial, desplazando a la empresa Anthropic de proyectos oficiales clave del gobierno de aquel país.

El problema inició cuando la consultora Sensor Tower publicó que la tasa diaria de bajas, que suele andar por el 9%, se fue a las nubes. El sábado 28 de febrero, muchísimos usuarios borraron la herramienta al enterarse de la alianza con el Departamento de Defensa. Al mismo tiempo, las reseñas de una estrella en las tiendas digitales subieron un 775% en un solo día, mientras que los pulgares arriba cayeron a la mitad.

ChatGPT 2 El uso de ChatGPT, en ámbitos gubernamentales de los Estados Unidos, despierta dudas sobre el manejo de la información sensible. Shutterstock El impacto de la IA en la seguridad nacional Venían usando los modelos de Anthropic, conocidos como Claude, para varios proyectos internos. Sin embargo, Anthropic tiene reglas muy rígidas: se niegan a que sus sistemas se usen para vigilancia masiva o para fabricar armas que decidan solas a quién atacar. Como el gobierno buscaba más libertad en esos puntos, la empresa no aflojó y OpenAI aprovechó para quedarse con el contrato.

Esta decisión del gobierno de Donald Trump no cayó nada bien en la comunidad tecnológica. Sam Altman, el jefe de OpenAI, antes decía que estaba de acuerdo con los límites éticos de su competencia, pero después terminó cerrando el trato igual. Aunque Altman salió a decir que pusieron cláusulas para evitar el espionaje masivo, no dio detalles claros sobre el uso de la tecnología en armamento militar, lo que alimentó la desconfianza de los usuarios al toque.

La respuesta de los usuarios ante el contrato con Donald Trump Claude superó por primera vez en descargas al servicio de OpenAI en el mercado estadounidense el pasado sábado. La campaña bajo el lema “Cancel ChatGPT” se movió rápido por las redes sociales. El enojo no se quedó solo en palabras; la gente empezó a bajarse otras opciones para no depender de OpenAI. De hecho, la consultora Appfigures informó que las descargas de Claude superaron a las del servicio de Altman por primera vez en territorio estadounidense.