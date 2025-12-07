¿Fin del reinado? Por qué Google Gemini ya supera a ChatGPT en crecimiento y tiempo de uso
Un informe revela que la ChatGPT se estanca frente al avance de Google. La integración con Android y las funciones multimodales, claves del cambio de tendencia.
El dominio indiscutido de OpenAI parece estar encontrando su techo. Un reciente informe de Sensor Tower advierte que ChatGPT ha comenzado a experimentar una notable desaceleración en descargas y usuarios activos, mientras su principal competidor, Google Gemini, acelera su marcha. Si bien ChatGPT aún retiene el 55% de los usuarios globales, la tendencia es clara: entre agosto y noviembre de 2025, la IA de Google incrementó su base de usuarios un 30%, frente a un modesto 6% de la creadora de GPT, sugiriendo un punto de saturación en el mercado.
La ventaja "nativa" y el boom multimodal de la inteligencia artificial
La clave de este fenómeno radica en la integración profunda. En Estados Unidos, los usuarios de Android acceden a Gemini desde el sistema operativo el doble de veces que desde la aplicación, otorgando a Google una ventaja decisiva en el ecosistema móvil. Además, el reporte destaca que Gemini duplicó su tiempo de uso promedio a 11 minutos diarios, mientras que ChatGPT sufrió una caída del 10% en esta métrica. Su naturaleza nativamente multimodal y una ventana de contexto superior (hasta dos millones de tokens) le permiten analizar videos y documentos extensos con una fluidez que los usuarios técnicos valoran cada vez más.
El mercado se está diversificando rápidamente. Otros actores como Perplexity y Claude también registraron crecimientos explosivos en descargas, presionando a los líderes. Ante esta pérdida de cuota de mercado, OpenAI busca reaccionar priorizando la personalización y la fiabilidad para frenar la "fuga" de usuarios. La batalla por el futuro de la IA ya no es solo sobre quién tiene el modelo más inteligente, sino quién se integra mejor a herramientas cotidianas como Maps y YouTube, terreno donde Google corre con ventaja.