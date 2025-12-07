¿Fin del reinado? Por qué Google Gemini ya supera a ChatGPT en crecimiento y tiempo de uso

Un informe revela que la ChatGPT se estanca frente al avance de Google. La integración con Android y las funciones multimodales, claves del cambio de tendencia.

El dominio indiscutido de OpenAI parece estar encontrando su techo. Un reciente informe de Sensor Tower advierte que ChatGPT ha comenzado a experimentar una notable desaceleración en descargas y usuarios activos, mientras su principal competidor, Google Gemini, acelera su marcha. Si bien ChatGPT aún retiene el 55% de los usuarios globales, la tendencia es clara: entre agosto y noviembre de 2025, la IA de Google incrementó su base de usuarios un 30%, frente a un modesto 6% de la creadora de GPT, sugiriendo un punto de saturación en el mercado.

Generated image 3 (11) La ventaja "nativa" y el boom multimodal de la inteligencia artificial La clave de este fenómeno radica en la integración profunda. En Estados Unidos, los usuarios de Android acceden a Gemini desde el sistema operativo el doble de veces que desde la aplicación, otorgando a Google una ventaja decisiva en el ecosistema móvil. Además, el reporte destaca que Gemini duplicó su tiempo de uso promedio a 11 minutos diarios, mientras que ChatGPT sufrió una caída del 10% en esta métrica. Su naturaleza nativamente multimodal y una ventana de contexto superior (hasta dos millones de tokens) le permiten analizar videos y documentos extensos con una fluidez que los usuarios técnicos valoran cada vez más.