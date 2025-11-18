Tres años de ChatGPT, la ola que barrió al mundo y a la que todavía te podés subir

Estamos en noviembre de 2025 y, a fin de mes, se cumplen tres años del lanzamiento público de ChatGPT . Fue la tecnología de consumo que más rápido creció en la historia reciente: llegó a 100 millones de usuarios en dos meses y cambió nuestras vidas para siempre.

El 30 de noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT de forma masiva al mundo y empezó la era de la Inteligencia Artificial . Hoy es la quinta página más visitada en el mundo, superando a Wikipedia. En estos tres años cayó el costo del trabajo intelectual , como en la Revolución Industrial cayó el costo del trabajo manual.

Hoy quienes trabajan con el conocimiento y saben usar la IA pueden aumentar su productividad y calidad a niveles sin precedentes. Distintos estudios de Harvard y del MIT plantean que en el mundo del trabajo hubo un aumento de la productividad de un 59 % y un aumento de la calidad del trabajo del 40 %. En ambos casos, comparado con personas que no usan la IA .

Hoy escribimos mejor y más rápido, programamos con copilotos, analizamos datos, diseñamos estrategias, redactamos contratos, pensamos, creamos canciones, clonamos voces, generamos imágenes y videos directamente con IA o con ayuda de ella. Ya no es un “experimento”: es la nueva forma de trabajar. Trabajar sin IA es trabajar a la antigua, es casi elegir quedarse atrás.

Hay una frase muy escuchada que dice: “ No te va a sacar el trabajo la IA, te lo va a sacar alguien que sepa usar la IA ”. El problema es que esta nueva tecnología aumenta tanto la productividad, al punto tal que una persona puede hacer el trabajo de dos o más. Este cambio genera nuevos roles y oportunidades para quienes suman habilidades de IA , pero se automatizan tareas repetitivas como atención al cliente, por ejemplo. Las revoluciones anteriores, a pesar de sacar algunos trabajos, generaron más empleo del que se perdió. La cuenta total dio positiva. En este caso, es difícil de predecir. Creo que, a largo plazo, será a la inversa.

Desde que salió ChatGPT parece que se abrió una tijera entre Wall Street y el mercado laboral: el S&P 500 voló entre un 70 y un 80 % y las vacantes de trabajo en Estados Unidos bajaron alrededor del 30 %. Eso es extraño porque en los últimos 20 años ambas curvas solían moverse más o menos juntas. El impacto de estas nuevas tecnologías en los negocios está generando miedo en distintos sectores. Distintos especialistas coinciden en que, a partir de la buena aplicación de estas herramientas, las empresas pueden producir mucho más con menor cantidad de empleados.

Desde que salió ChatGPT parece que se abrió una tijera entre Wall Street y el mercado laboral.

La ola que no se puede ignorar

En nuestra región también hubo ajustes reales: en junio, Globant anunció 1.000 despidos globales, una reducción del 3 % del personal dentro de una reestructuración que la compañía asoció en gran parte a la adopción e integración de IA. También cambió el mapa del contenido. Hasta en Google ya se detecta una porción relevante de texto generado por IA en resultados top, pero la edición y el criterio humano siguen siendo la ventaja competitiva.

Mi conclusión es la misma que comparto en mis charlas: intentar no ver esto es como querer tapar el sol con la mano. Podés subirte a la ola (y usar la IA a tu favor) o quedarte mirando cómo te tapa la ola. Es muy difícil saber si en los próximos tres o cinco años la humanidad desarrollará una superinteligencia que cambie absolutamente todo lo que conocemos, pero por la velocidad de este cambio, las inversiones que se están haciendo y los resultados que ya son visibles, es bastante claro que esto va a impactar a la humanidad en casi todos los aspectos, más temprano que tarde.

Espero que puedas beneficiarte de los cambios que se vienen. Usá la IA a tu favor.

* Axel Jutoran, experto en inteligencia artificial (IA) aplicada a Marketing, Ventas y Productividad.