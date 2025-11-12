Presenta:

Tecnología

|

ChatGPT

ChatGPT Pro en Argentina: cuánto cuesta y qué incluye el plan más completo de OpenAI

El plan ChatGPT Pro ofrece acceso ilimitado al modelo GPT-5, generación avanzada de imágenes y video con Sora. Te contamos lo que sale en Argentina.

Constanza Ferreyra

ChatGPT dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial.

ChatGPT dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial.

shutterstock

El servicio ChatGPT Pro es la opción más completa que ofrece OpenAI para usuarios que buscan un rendimiento profesional. A diferencia del plan gratuito o del nivel Plus, este abono incluye acceso total a todas las funciones del modelo GPT-5, con capacidades avanzadas de razonamiento, creación de contenido y herramientas para desarrolladores.

Tres planes, tres niveles de acceso

image
Los 3 planes individuales de ChatGPT.

Los 3 planes individuales de ChatGPT.

OpenAI dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial: Gratis, Plus y Pro. El plan gratuito permite acceder al modelo GPT-5, aunque con ciertas limitaciones en velocidad, generación de imágenes y memoria. Es ideal para tareas cotidianas, consultas rápidas y escritura básica, pero no incluye funciones de investigación o proyectos complejos.

Te Podría Interesar

Por 20 dólares mensuales ($28,200 pesos sin impuestos), el plan ChatGPT Plus amplía las posibilidades con un acceso más rápido a GPT-5, mayor capacidad de carga de archivos, mejor rendimiento en la generación de imágenes y la posibilidad de crear GPTs personalizados. También incluye el modo de agente, que permite realizar investigaciones o tareas más extensas, y la generación de video con el sistema Sora, aunque con límites de uso.

image
El precio de la IA m&aacute;s utilizada a nivel mundial.

El precio de la IA más utilizada a nivel mundial.

El plan ChatGPT Pro, en cambio, ofrece el paquete más completo. Con un costo mensual de 200 dólares ($282,000 pesos argentinos sin impuestos), permite usar todas las herramientas sin restricciones de cantidad ni velocidad. Además, brinda acceso a las últimas funciones en fase de investigación, memoria expandida para contextos extensos y versiones mejoradas de Sora y Codex, el agente especializado en programación.

Qué incluye ChatGPT Pro

Planes ChatGPT y modelos

¿Cuál modelo de lenguaje y procesamiento elegir en ChatGPT?

Entre las ventajas del plan Pro se destacan:

  • Mensajes y cargas ilimitadas, ideales para quienes trabajan con grandes volúmenes de texto o archivos.

  • Creación de imágenes y videos sin límites, con tiempos de respuesta más rápidos.

  • Contexto máximo y memoria ampliada, útil para mantener la coherencia en proyectos largos o colaborativos.

  • Modo de agente avanzado, que permite delegar tareas complejas o investigaciones profundas.

  • Acceso anticipado a funciones experimentales y a herramientas en desarrollo por OpenAI.

Según la empresa, el plan Pro está pensado para “usuarios profesionales y equipos que utilizan ChatGPT como parte central de su trabajo o investigación”.

Aunque el precio de 200 dólares mensuales puede parecer caro, el servicio apunta a empresas, desarrolladores y creadores que requieren procesamiento intensivo o integración constante con la inteligencia artificial.

Archivado en

Notas Relacionadas