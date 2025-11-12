ChatGPT Pro en Argentina: cuánto cuesta y qué incluye el plan más completo de OpenAI

El plan ChatGPT Pro ofrece acceso ilimitado al modelo GPT-5, generación avanzada de imágenes y video con Sora. Te contamos lo que sale en Argentina.

ChatGPT dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial.

El servicio ChatGPT Pro es la opción más completa que ofrece OpenAI para usuarios que buscan un rendimiento profesional. A diferencia del plan gratuito o del nivel Plus, este abono incluye acceso total a todas las funciones del modelo GPT-5, con capacidades avanzadas de razonamiento, creación de contenido y herramientas para desarrolladores.

Tres planes, tres niveles de acceso image Los 3 planes individuales de ChatGPT. OpenAI OpenAI dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial: Gratis, Plus y Pro. El plan gratuito permite acceder al modelo GPT-5, aunque con ciertas limitaciones en velocidad, generación de imágenes y memoria. Es ideal para tareas cotidianas, consultas rápidas y escritura básica, pero no incluye funciones de investigación o proyectos complejos.

Por 20 dólares mensuales ($28,200 pesos sin impuestos), el plan ChatGPT Plus amplía las posibilidades con un acceso más rápido a GPT-5, mayor capacidad de carga de archivos, mejor rendimiento en la generación de imágenes y la posibilidad de crear GPTs personalizados. También incluye el modo de agente, que permite realizar investigaciones o tareas más extensas, y la generación de video con el sistema Sora, aunque con límites de uso.

image El precio de la IA más utilizada a nivel mundial. OpenAI El plan ChatGPT Pro, en cambio, ofrece el paquete más completo. Con un costo mensual de 200 dólares ($282,000 pesos argentinos sin impuestos), permite usar todas las herramientas sin restricciones de cantidad ni velocidad. Además, brinda acceso a las últimas funciones en fase de investigación, memoria expandida para contextos extensos y versiones mejoradas de Sora y Codex, el agente especializado en programación.

Qué incluye ChatGPT Pro Planes ChatGPT y modelos ¿Cuál modelo de lenguaje y procesamiento elegir en ChatGPT? Entre las ventajas del plan Pro se destacan: