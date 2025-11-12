ChatGPT Pro en Argentina: cuánto cuesta y qué incluye el plan más completo de OpenAI
El plan ChatGPT Pro ofrece acceso ilimitado al modelo GPT-5, generación avanzada de imágenes y video con Sora. Te contamos lo que sale en Argentina.
El servicio ChatGPT Pro es la opción más completa que ofrece OpenAI para usuarios que buscan un rendimiento profesional. A diferencia del plan gratuito o del nivel Plus, este abono incluye acceso total a todas las funciones del modelo GPT-5, con capacidades avanzadas de razonamiento, creación de contenido y herramientas para desarrolladores.
Tres planes, tres niveles de acceso
OpenAI dispone de tres modalidades en Argentina para su sistema de inteligencia artificial: Gratis, Plus y Pro. El plan gratuito permite acceder al modelo GPT-5, aunque con ciertas limitaciones en velocidad, generación de imágenes y memoria. Es ideal para tareas cotidianas, consultas rápidas y escritura básica, pero no incluye funciones de investigación o proyectos complejos.
Por 20 dólares mensuales ($28,200 pesos sin impuestos), el plan ChatGPT Plus amplía las posibilidades con un acceso más rápido a GPT-5, mayor capacidad de carga de archivos, mejor rendimiento en la generación de imágenes y la posibilidad de crear GPTs personalizados. También incluye el modo de agente, que permite realizar investigaciones o tareas más extensas, y la generación de video con el sistema Sora, aunque con límites de uso.
El plan ChatGPT Pro, en cambio, ofrece el paquete más completo. Con un costo mensual de 200 dólares ($282,000 pesos argentinos sin impuestos), permite usar todas las herramientas sin restricciones de cantidad ni velocidad. Además, brinda acceso a las últimas funciones en fase de investigación, memoria expandida para contextos extensos y versiones mejoradas de Sora y Codex, el agente especializado en programación.
Qué incluye ChatGPT Pro
Entre las ventajas del plan Pro se destacan:
Mensajes y cargas ilimitadas, ideales para quienes trabajan con grandes volúmenes de texto o archivos.
Creación de imágenes y videos sin límites, con tiempos de respuesta más rápidos.
Contexto máximo y memoria ampliada, útil para mantener la coherencia en proyectos largos o colaborativos.
Modo de agente avanzado, que permite delegar tareas complejas o investigaciones profundas.
Acceso anticipado a funciones experimentales y a herramientas en desarrollo por OpenAI.
Según la empresa, el plan Pro está pensado para “usuarios profesionales y equipos que utilizan ChatGPT como parte central de su trabajo o investigación”.
Aunque el precio de 200 dólares mensuales puede parecer caro, el servicio apunta a empresas, desarrolladores y creadores que requieren procesamiento intensivo o integración constante con la inteligencia artificial.