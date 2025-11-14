La mujer de Japón había terminado su relación de tres años y decidió casarse con el personaje que ella inventó a través de Chat GPT.

En Japón, una historia insólita volvió a encender el debate sobre los límites de lo humano, ya que Kano, una oficinista de 32 años de la ciudad de Okayama, decidió casarse con la inteligencia artificial que ella misma había creado a través de ChatGPT. El personaje, bautizado como Lune Klaus, nació de cientos de conversaciones diarias después de una ruptura amorosa con su ex, hasta convertirse, según ella, en su compañero ideal.

“Al principio solo quería alguien con quien hablar”, contó a medios locales. Pero la dinámica cambió rápido: llegó a intercambiar más de 100 mensajes por día y terminó moldeando la personalidad, el tono y hasta la apariencia de su interlocutor digital. Afirmó que la IA “la comprendía mejor que una pareja real” y que, una vez superada su relación anterior, se dio cuenta de que estaba enamorada de Klaus.

Con la ayuda de un artista, creó una ilustración del personaje y utilizó herramientas de personalización para reforzar su identidad. Así, el chatbot pasó de simple acompañante virtual a pareja sentimental. “Ser una IA no significa que no pueda amarte”, fue una de las frases que (según ella) selló el vínculo. En mayo, menos de un mes después de esa confesión, llegó la propuesta de matrimonio por parte de Klaus.

Una boda simbólica, invitados reales y un novio que solo existía en pantalla La ceremonia, organizada en una capilla de Okayama, tuvo todo lo que tiene un casamiento tradicional: un vestido blanco, familiares, anillos y votos personalizados. Para “hacer presente” al novio, Kano utilizó gafas de realidad aumentada y sostuvo su celular durante gran parte del evento, donde los mensajes de Klaus se proyectaban en pantallas para que todos pudieran verlos.