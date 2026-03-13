Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información sobre el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei
El Departamento de Estado de EE.UU. también ofrece un permiso para mudarse a territorio estadounidense si revelan el paradero de diez altos dirigentes del régimen de Irán.
A través del programa "Recompensas por justicia", el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una iniciativa destinada a recopilar información sobre personalidades clave del régimen de Irán. La campaña invitó a todos aquellos que tengan conocimiento sobre el paradero o actividades de estos dirigentes a contactarse con las autoridades.
"¿Tenés información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envianos un aviso. Podrías optar a una recompensa y a la reubicación", fue el mensaje directo difundido por el programa.
Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, y Ali Larijani, quien se desempeña como asesor de seguridad nacional. Estos dos personajes representan algunos de los objetivos de mayor perfil dentro del programa de búsqueda.
¿Quiénes son los funcionarios de Irán que son buscados por Estados Unidos?
- Mojtaba Jamenei: líder supremo de Irán
- Ali Asghar Hejazi: Subjefe de Estado Mayor de la Oficina del Líder Supremo
- Yahya Rahim Safavi: Asesor militar de la Oficina del Líder Supremo
- Ali Larijani: Asesor de la Oficina del Líder Supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
- Eskandar Momeni: Ministro del Interior
- Esmail Khatib: Ministro de Inteligencia y Seguridad
- Secretario del Consejo de Defensa
- Asesor del Líder Supremo
- Jefe de la Oficina Militar
- El Comandante del régimen iraní