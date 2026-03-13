Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información sobre el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei

El Departamento de Estado de EE.UU. también ofrece un permiso para mudarse a territorio estadounidense si revelan el paradero de diez altos dirigentes del régimen de Irán.

A través del programa "Recompensas por justicia", el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una iniciativa destinada a recopilar información sobre personalidades clave del régimen de Irán. La campaña invitó a todos aquellos que tengan conocimiento sobre el paradero o actividades de estos dirigentes a contactarse con las autoridades.

"¿Tenés información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envianos un aviso. Podrías optar a una recompensa y a la reubicación", fue el mensaje directo difundido por el programa.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, y Ali Larijani, quien se desempeña como asesor de seguridad nacional. Estos dos personajes representan algunos de los objetivos de mayor perfil dentro del programa de búsqueda.