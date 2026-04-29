El soldado de Estados Unidos que apostó sobre Nicolás Maduro dice ser "no culpable"

El soldado de Estados Unidos Gannon Ken Van Dyke, que participó en la operación de las fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero para capturar al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan por hacer apuestas en Polymarket gracias a la información confidencial con la que contaba .

Van Dyke, de 38 años, ha acudido este miércoles a un tribunal federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para declarar ante los jueces, donde ha negado haber utilizado supuestamente estas informaciones para sus apuestas, según informaciones del diario 'Politico'. Contra él pesan cargos por el "robo de información gubernamental" y "fraude", entre otros.

La Fiscalía ha indicado que habría realizado apuestas valoradas en unos 33.000 dólares (28.200 euros), lo que le supuso un beneficio de unos 400.000 dólares (341.000 euros) en total.

Tras declararse no culpable ha sido puesto en libertad bajo una fianza de unos 250.000 dólares (213.000 euros).

Estados Unidos no define el status legal

Por su parte, sus abogados han señalado que su situación legal sigue sin estar definida, al menos de momento, aunque su próxima vista judicial está fijada para el 8 de junio en Estados Unidos.

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York.

Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país. Dpa