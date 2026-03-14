Video viral: modelo de OnlyFans cae y se sostiene al borde de un peligroso abismo

Una famosa modelo de OnlyFans y ciclista, filmó cuando, junto a su mascota, sufre un duro accidente que la dejan en una pendiente peligrosa.

La modelo de OnlyFans corrió un gran peligro y ahora su video es viral. Foto Captura de Pantalla

Todo quedó filmado: una joven modelo de OnlyFans, andando en su bicicleta junto a su mascota, sufrió una peligrosa caída que la dejó pendiendo de un abismo. Cecilia Sopeña, tal su nombre, alcanzó a contenerse para no caer y su conduta, en tal duro trance, fue notable. El video viral ya circula por las redes sociales.

La modelo contaba con una cámara 360 en el manubrio y su mascota llevaba otra en su collar, por lo cual, el hecho fue filmado, con asombrosa claridad, casi cinematográfica.

La deportista es conocida por sus videos subidos de tono en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans.

Cecilia se hallaba en una zona costera, con acantilados y senderos estrechos. En tales trances, se resbaló y derrapó algunos metros hasta lograr detenerse, mientras se hablaba para intentar calmarse.

caída Cecilia Sopeña Only Fans accidente.jpg Momento de la caída de la modelo de OnlyFans. Foto Captura de pantalla El video viral ayudará a la modelo de OnlyFans En tanto, la cámara sobre el collar de su mascota, su perro Nezha, también captó el momento, con el animal nervioso, intentando ayudarla.