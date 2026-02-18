Encontraron en una acequia la bicicleta que le habían robado al ciclista que corría el Gran Fondo Vendimia

El hecho se produjo el domingo pasado luego de que el ciclista sufriera una caída. Los delincuentes aprovecharon para sustraerla, pero apareció este miércoles en una acequia.

El domingo pasado, un ciclista que había corrido el Gran Fondo de Vendimia denunció que le habían robado su bicicleta mientras se recuperaba de una caída que había sufrido en el marco de la competencia. Él mismo inició una campaña para recuperarla y este miércoles lo logró, luego que la encuentren tirada en una acequia.

Según informaron a MDZ, la bicicleta fue encontrada por un tomero que trabajaba en una acequia, donde se encontraba tirada y con el agua tapándola parcialmente. Luego la noticia fue confirmada por el propio protagonista.

Al encontrarla, la subieron a una camioneta para su resguardo. Tenía manchas de tierra producto de la sumersión.

El robo de la bicicleta Fue el ciclista Gonzalo Pérez quien denunció que mientras corría el Gran Fondo de Vendimia, uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo mendocino, sufrió una caída. Mientras intentaba recuperarse del golpe, delincuentes aprovecharon el momento de vulnerabilidad y se llevaron el rodado.

La víctima compartió la información para intentar recuperarlo y pidió colaboración a la comunidad ciclista y al público en general. La campaña se difundió de manera eficiente entre los otros ciclistas y en los medios de comunicación, por lo que la persona que la encontró pudo reconocerla.