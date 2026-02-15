Corría en el Gran Fondo de Vendimia y le robaron su bicicleta tras sufrir una caída

Este domingo, un ciclista denunció que le robaron su bicicleta durante el Gran Fondo de Vendimia , uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo mendocino. Según contó en redes sociales, el hecho ocurrió luego de que sufriera una caída en pleno recorrido y mientras intentaba recuperarse del golpe.

En ese momento de vulnerabilidad, delincuentes aprovecharon la situación y se llevaron su rodado. La víctima compartió la información para intentar recuperarlo y pidió colaboración a la comunidad ciclista y al público en general.

La bicicleta sustraída es una Tarmac SL7 Expert, talle 52, equipada con ruedas Zipp de carbono, manubrio de carbono y pedales Favero Assioma Dúo. Además, difundió el número de cuadro WSBC004454570S para facilitar su identificación en caso de que aparezca a la venta o en circulación.

La víctima pidió que se comparta la publicación para aumentar las chances de recuperar la bicicleta . Cualquier dato sobre el rodado puede resultar útil, especialmente teniendo en cuenta sus características específicas y el número de cuadro difundido.

El Gran Fondo Vendimia

El Gran Fondo Vendimia se realizó este 14 y 15 de febrero en Luján de Cuyo y Maipú. Se trata de una competencia que combina deporte, turismo y el paisaje vitivinícola mendocino, con la Cordillera de los Andes como postal de fondo.

La carrera está pensada tanto para ciclistas amateurs como profesionales. El circuito se desarrolla en calles cerradas al tránsito y cuenta, además, con stands, degustaciones de vino y premiaciones.