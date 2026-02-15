Quién era Pimientito, el joven asesinado este domingo en el barrio La Gloria

La muerte de Maximiliano Alejandro Garate Montenegro, de 25 años, volvió a poner el foco sobre la violencia en el barrio La Gloria , en Godoy Cruz . El joven fue asesinado cerca de la medianoche de este domingo tras recibir un disparo en el cuello fuera de su vivienda. El hecho generó conmoción en la zona y un nuevo capítulo en una historia atravesada por el delito y los conflictos en el barrio.

Según informó el Ministerio de Seguridad, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a Garate gravemente herido, acompañado por su hermano. Minutos después intervino el Servicio de Emergencias Coordinado, que intentó reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

En la escena se hallaron tres vainas servidas, mientras la investigación avanza para determinar cómo se produjo el ataque. La víctima tenía amplios antecedentes penales, algo que rápidamente volvió a instalar su nombre en el centro de la discusión pública.

Conocido como “Pimientito”. Desde muy joven, Maximiliano Garate comenzó a sumar causas y detenciones, incluso cuando era menor de edad. Su nombre empezó a resonar con fuerza en 2020, cuando fue investigado por el homicidio de Axel Barrionuevo en La Gloria , aunque luego fue liberado por falta de pruebas.

Ese mismo año volvió a quedar detenido, esta vez por violar la cuarentena dispuesta durante la pandemia de Covid-19. Aunque se trató de un delito menor, la unificación de condenas anteriores hizo que terminara pasando cerca de tres años en prisión. Entre sus antecedentes figuraban lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Tras recuperar la libertad, volvió a caer en marzo de 2023 por el robo a una farmacia en Godoy Cruz. Había escapado en un colectivo, pero fue detenido tras el seguimiento de cámaras de seguridad. Meses después recibió otra condena, esta vez por abuso de armas en medio de conflictos armados en el barrio.

Un apellido ligado a disputas y violencia

Portada Leonel y Nahuel Garate.jpg Los hermanos Leonel y Nahuel Garate recibieron su primera condena. MDZ.

El apellido Garate también apareció en investigaciones que involucraron a sus hermanos, Leonel y Nahuel. Ambos fueron señalados en distintos episodios de amenazas, robos y tiroteos en La Gloria. En 2023 recibieron su primera condena tras asaltar a un primo y amenazar a su tía con un arma de fuego.

Los hermanos también estuvieron bajo sospecha durante una serie de enfrentamientos armados que sacudieron el barrio a comienzos de 2023. Esos tiroteos, vinculados a disputas territoriales entre familias, dejaron heridos y profundizaron el clima de tensión en la zona. Sin embargo, en esa causa fueron sobreseídos por falta de pruebas.

Maximiliano Garate había sumado recientemente otra condena por agredir a un efectivo policial. Días después de ese episodio, su vida terminó de manera violenta frente a su propia casa. Su historia refleja una trayectoria atravesada por reiterados conflictos con la ley y un entorno marcado por la violencia que vuelve a golpear al barrio La Gloria.