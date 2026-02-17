Una transmisión en vivo desde la cárcel mostró como los presos extorsionan a sus víctimas: "Que nadie se entere"
En las redes sociales se viralizó un recorte de un vivo donde se muestra cómo es que presos extorsionan a sus víctimas desde la cárcel.
En las últimas horas se viralizó el recorte de una transmisión en vivo hecha desde una cárcel, en la que se muestra con lujo de detalles cómo algunos presos engañan y extorsionan desde el cautiverio. El interno que se escucha hablar de fondo se hizo pasar por un policía con ayuda de otros reclusos.
El video de la extorsión en vivo y en directo
"Haceme caso a mí porque podés ser mi hijo", se escuchó decir al preso que llevaba adelante la extorsión, todo con el objetivo de generar cierta confianza en la víctima del ardid. "Sin que nadie se entere", sumó.
Te Podría Interesar
Sin embargo, en búsqueda de este mismo fin y de crear más veracidad alrededor del engaño, el sujeto se hizo pasar por un efectivo de la Policía: "Yo ahora te voy a hacer la llamada del teléfono de un compañero porque te estoy ayudando de acá de la comisaría, papá".
Además, otros internos hablan detrás de él, con el objetivo de simular el contexto de una falsa comisaría.
Más del engaño
Una vez la víctima cae en la mentira, se le pide que llame a otro número por WhatsApp. Al hacerlo, el extorsionador responde: "Hola. Hola, Alejo. ¿Me escuchas bien? Quédate tranquilo, Alejo. Mientras vos me sigas los pasos por acá, yo te voy a explicar ahora y te voy a mostrar todo. Mira, este WhatsApp y ahí te voy a enviar lo que es la familia. Sí, la familia, el teléfono del menor".
"Te voy a mostrar todo lo que yo tengo acá en la comisaría. Sí. Y te voy a ofrecer borrar la conversación", siguió la conversación antes de que se cortara el video que viene circulando por las redes.
Este corto despertó la indignación entre los usuarios que vieron el mismo, sobre todo por la presunta facilidad que tienen los delincuentes recluidos en la cárcel para acceder a teléfonos celulares para efectuar sus engaños.