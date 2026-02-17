Un turista mendocino fue detenido al intentar cruzar a Chile con un arma calibre 38

Un turista mendocino de 56 años que viajaba rumbo al balneario de Reñaca en Chile terminó detenido en la frontera tras reconocer que llevaba un arma de fuego en su camioneta. El hombre viajaba junto a su pareja y sus dos hijos menores para pasar las vacaciones de verano.

El hecho ocurrió cuando el argentino ingresaba al país vecino en una camioneta Ford blanca. En el control migratorio de Aduanas y de la PDI le consultaron si transportaba algún elemento prohibido y respondió que sí.

Según los antecedentes difundidos por el Ministerio Público y publicados por el medio Andes Online, el mendocino declaró que llevaba una pistola marca Bersa calibre 38 con seis municiones en el cargador. Además, tenía una caja con 21 balas del mismo calibre y mostró la documentación que acreditaba que el arma estaba registrada en Argentina.

A pesar de haberla declarado, la normativa chilena no permite el ingreso de este tipo de armamento al país. Por eso, los funcionarios informaron al fiscal de flagrancia, quien dispuso la detención inmediata del turista y la incautación tanto del arma como de las municiones.

El hombre fue trasladado hasta el Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Rodolfo Robles Mora le imputó los delitos de tráfico de armas y municiones, además de contrabando.

Imputado y con firma mensual

En la audiencia, la magistrada Valeria Crosa Chiappe resolvió que el mendocino quedara en libertad, pero con la obligación de firmar una vez por mes durante los seis meses que durará la investigación. Esa fue la única medida cautelar impuesta.

Tras recuperar la libertad, el turista pudo continuar viaje hacia la costa chilena para seguir con sus vacaciones en Reñaca. Sin embargo, lo hizo sin su pistola, que quedó incautada por las autoridades del país vecino mientras avanza la causa.

FUENTE: Andes Online