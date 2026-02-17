Heladeras Samsung: cuánto cuestan y por qué conviene comprarlas en Chile

Cruzar la cordillera para comprar electrodomésticos dejó de ser una anécdota y pasó a ser una decisión de bolsillo. En Mendoza, cada vez más personas miran Chile como vidriera para productos premium que en Argentina quedan fuera de escala. En ese mapa aparece una candidata fuerte: la heladera Samsung “Side by Side Family Hub ”, uno de los modelos más deseados del segmento alto. La pregunta es simple y brutal: ¿conviene comprarla en Chile y traerla al país?

El gancho principal no está solo en enfriar mejor. Este modelo suma Family Hub , un sistema con pantalla táctil y Wi-Fi que convierte a la heladera en un centro de organización doméstica. Desde ahí se pueden compartir fotos, mensajes, listas de tareas y recordatorios, además de sincronizar calendarios con Google y Microsoft 365 para ordenar la semana sin depender del celular.

El equipo también empuja la idea de “cocina conectada” con funciones de información y entretenimiento: resumen matutino con clima, noticias y pendientes, y reconocimiento de voz con Bixby, que ajusta lo que muestra según quién hable. Para el costado más cotidiano, permite reproducir música en Spotify, escuchar radios y podcasts vía TuneIn, y usar SmartView para duplicar la pantalla del celular o del Smart TV mientras se cocina.

En la práctica, la función que más puede cambiar hábitos es la cámara interna: desde el teléfono se ve qué hay adentro aun estando fuera de casa. A eso se suman opciones para etiquetar alimentos, controlar vencimientos y armar listas de compras desde la pantalla o el smartphone. Menos compras duplicadas. Más orden.

Capacidad, diseño y consumo: el combo “premium” de Samsung que justifica el deseo

Más allá del “smart”, la propuesta fuerte está en la escala. Con SpaceMax Technology, la heladera ofrece 685 litros netos sin crecer por fuera. Las paredes más delgadas, con aislamiento eficiente, liberan espacio interno sin castigar el rendimiento energético.

El diseño acompaña: puertas planas, dispenser minimalista y manijas integradas para una estética moderna, pensada para cocinas contemporáneas.

En funcionamiento, aparece el compresor Digital Inverter, que ajusta su velocidad según la demanda. La promesa es concreta: menos ruido, hasta 50% menos consumo y una vida útil más larga. Samsung, además, lo respalda con garantía de hasta 20 años en el compresor, un argumento pesado dentro de una compra de este tamaño.

Precio en Chile vs. Argentina: el número que empuja el viaje

Acá se define todo. En Chile, este modelo se consigue a $1.459.990 CLP en tiendas como Ripley. En Argentina, figura a $5.430.800 ARS en Mercado Libre.

Con un dólar en Chile cerca de $864,07 CLP (referencia del 16 de febrero de 2026), esos $1.459.990 CLP equivalen a US$ 1.689,66. Si se toma una cotización de $1.420 ARS por dólar (valores del 16 y 17 de febrero de 2026), el costo estimado queda en torno a $2.399.317 ARS.

La diferencia es la que explica la ruta: en Chile costaría aproximadamente $3.031.483 ARS menos que en Argentina. Incluso si se suman gastos de traslado y costos de aduana para ingresar el electrodoméstico, la brecha sigue siendo tentadora para un producto de gama alta.

Detrás de esa distancia aparecen dos realidades: precios más estables y menor carga impositiva del lado chileno, frente a inflación e impuestos que elevan el valor final en Argentina. Por eso, para muchos hogares, esta Samsung Family Hub termina jugando en la liga de los “lujos”. Y para otros, en la de las compras que justifican cruzar la cordillera.