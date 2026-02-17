Ruta a Chile, en estado crítico: sigue sin fecha la licitación prometida por Nación

Un nuevo episodio expuso el preocupante estado de la Ruta 7. El puente que pasa sobre el arroyo Los Puquios sufrió este lunes por la noche una rotura en su estructura , que obligó a Gendarmería Nacional a implementar un bypass preventivo.

Días antes, conductores ya habían advertido la presencia de un gran bache sobre este puente, donde incluso se podían observar los alambres de la malla de hormigón expuestos. De hecho, para advertir a quienes circulaban por la zona en pleno fin de semana largo, algunas personas colocaron la tapa de una cubierta a modo de señalización improvisada.

Las denuncias por las malas condiciones de la Ruta 7 no son nuevas. El principal enlace terrestre entre Mendoza y Chile ha despertado críticas y sumado reclamos a lo largo de todo el verano: el estado de la calzada es deplorable en varios tramos . Después de las grandes tormentas de enero, algunas partes del camino fueron arrasadas por los aludes de piedra y barro, y nunca fueron reparadas.

A todo esto se le suma la imprudencia de los conductores al volante, que genera un riesgo aún mayor a la hora de circular por la zona.

Natalio Mema , ministro de Gobierno, fue contundente: "La preocupación principal que tenemos es la Ruta 7 entre el arco Desaguadero y el límite con Chile. Ustedes saben el desastre que estamos teniendo este año en la Ruta 7, que lamentablemente no es distinto a años anteriores, hay un déficit de infraestructura muy importante y vamos a esperar definiciones sobre la licitación que tiene que hacer Nación sobre ese tramo", expresó a mediados de enero.

El arreglo de las rutas nacionales es exclusivo de Nación. Por esto, en el marco de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, que tuvo lugar en enero de este año, el Gobierno provincial hizo su reclamo.

Diego Santilli alfredo cornejo natalio mema Diego Santilli estuvo en enero en Mendoza y prometió el llamado a licitación para el arreglo de la Ruta 7. Alf Ponce/MDZ

En diálogo con la prensa, el funcionario de Javier Milei señaló que en el mes de febrero se llamará a licitación para la reforma estructural de la Ruta 7 en el tramo de Mendoza, tanto en el que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira, como el que comprende desde Agrelo hasta el cruce a Chile en Alta Montaña.

Sin embargo, con los últimos días de febrero ya en curso, aún no hay novedades al respecto. "Por lo pronto no tenemos novedades", confirmaron a MDZ desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Mendoza, afuera de la licitación de rutas nacionales

El pasado miércoles 11 de febrero, el Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, dentro del esquema de privatización de la infraestructura vial. En esta oportunidad, las obras de la Ruta 7 en el tramo de Mendoza, no fueron incluidas.

Lo oficializado días atrás se enmarca en el plan "Red Federal de Concesiones - Etapa II-B", que incluye a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Puntualmente, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008.

La convocatoria está dirigida a empresas locales e internacionales interesadas en asumir, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

Si bien la provincia no fue incluida, desde el Gobierno provincial confían que Mendoza estará en la próxima partida, aunque aún no cuentan con los detalles de cuándo podría ser el llamado a licitación para la reforma estructural de la Ruta 7 en el tramo de Mendoza.