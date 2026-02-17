Rompió el silencio Alberto Samid en medio del polémico pedido de traslado: "Ninguno me dio pelota"

El empresario de la carne publicó un tuit desde el prestigioso sanatorio de Punta del Este donde está internado, e hizo una dura crítica contra las gestiones de Axel Kicillof y Daniel Scioli.

Esto causó revuelo en redes sociales, y ahora Samid salió a hablar en su cuenta de X. En principio, reflexionó: "Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo", y explicó: "Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos".

La crítica de Alberto Samid contra excompañeros peronistas image El tuit de Alberto Samid en medio de su internación. X | @soyalbertosamid De este modo, lanzó una fuerte crítica hacia Axel Kicillof y a Daniel Scioli, ambos exfiguras del kirchnerismo pero que ahora se abrieron (en el caso del gobernador, fundó su propio movimiento; mientras que el exmandatario provincial ahora se alió a La Libertad Avanza). "Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos", sentenció.