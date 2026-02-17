Alarma por la salud de Alberto Samid: el dramático pedido de su esposa
Tras una infección urinaria que se complicó, el "Rey de la Carne" fue derivado a un área restringida del hospital y su familia gestiona el traslado al Sanatorio Mitre.
El empresario Alberto Samid permanece internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, donde fue ingresado en las últimas horas tras presentar una complicación de salud que obligó a su atención médica inmediata. La situación fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía.
Según explicó Scarafía, el cuadro comenzó con una infección urinaria que, si bien fue tratada, derivó en una afección más compleja. “Después apareció una infección en sangre y todavía no lograron determinar con precisión qué bacteria la provocó”, señaló. La mujer detalló que los médicos detectaron una baja considerable en distintos parámetros sanguíneos, lo que obligó a extremar los cuidados.
Te Podría Interesar
El empresario, de 78 años, fue trasladado a un sector de acceso restringido dentro del centro de salud, donde permanece bajo observación. De acuerdo con su esposa, el estado general es delicado, aunque estable.
Ante este panorama, la familia solicitó un traslado urgente a la Ciudad de Buenos Aires para que pueda continuar el tratamiento con su equipo médico habitual. “En el Sanatorio Mitre ya está todo dispuesto para recibirlo. Solo necesitamos el avión sanitario porque no puede esperar demasiado”, afirmó Scarafía en declaraciones a TN.
Además, indicó que hasta el momento no obtuvieron una respuesta oficial de las autoridades bonaerenses a quienes recurrieron para agilizar el operativo. “Queremos volver lo antes posible. Sus médicos están allá y creemos que es lo mejor para él”, expresó.