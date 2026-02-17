Alarma por la salud de Alberto Samid: el dramático pedido de su esposa

Tras una infección urinaria que se complicó, el "Rey de la Carne" fue derivado a un área restringida del hospital y su familia gestiona el traslado al Sanatorio Mitre.

El empresario Alberto Samid permanece internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, donde fue ingresado en las últimas horas tras presentar una complicación de salud que obligó a su atención médica inmediata. La situación fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía.

Según explicó Scarafía, el cuadro comenzó con una infección urinaria que, si bien fue tratada, derivó en una afección más compleja. “Después apareció una infección en sangre y todavía no lograron determinar con precisión qué bacteria la provocó”, señaló. La mujer detalló que los médicos detectaron una baja considerable en distintos parámetros sanguíneos, lo que obligó a extremar los cuidados.

El empresario, de 78 años, fue trasladado a un sector de acceso restringido dentro del centro de salud, donde permanece bajo observación. De acuerdo con su esposa, el estado general es delicado, aunque estable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyalbertosamid/status/2023633856847389003&partner=&hide_thread=false Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026 Ante este panorama, la familia solicitó un traslado urgente a la Ciudad de Buenos Aires para que pueda continuar el tratamiento con su equipo médico habitual. “En el Sanatorio Mitre ya está todo dispuesto para recibirlo. Solo necesitamos el avión sanitario porque no puede esperar demasiado”, afirmó Scarafía en declaraciones a TN.