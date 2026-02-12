Por qué el brócoli es clave para tu salud y qué enfermedades puede prevenir

Qué logra el brócoli en el cuerpo humano. El vegetal verde que los médicos no ignoran y recomiendan.

El brócoli ganó prestigio por datos concretos y resultados medibles. Aporta vitaminas, fibra y compuestos protectores que atraen a médicos y nutricionistas. Su consumo creció en la última década y aparece en guías alimentarias de distintos países como aliado de tu salud.

Qué aporta el brócoli a tu salud Una taza de brócoli cocido aporta más del 100 % de vitamina C diaria. También suma vitamina K, folatos y minerales. La fibra favorece la digestión y ayuda al control del colesterol. Según datos nutricionales europeos, su densidad de nutrientes supera a muchas verduras de consumo habitual.

Los glucosinolatos marcan la diferencia. Estos compuestos bioactivos se transforman en sulforafano, estudiado por su acción frente al daño celular. Investigaciones citadas por la Academia Española de Nutrición y Dietética analizan su relación con cáncer de próstata, hígado graso y procesos inflamatorios.

El sistema inmune también recibe apoyo. La combinación de antioxidantes y vitamina C refuerza defensas y reduce infecciones comunes. Por eso, profesionales de la salud lo sugieren en planes alimentarios variados y equilibrados, sin promesas mágicas ni exageraciones.