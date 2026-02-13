Tres películas disponibles en Netflix para disfrutar en familia

Pasar una tarde de películas en familia nunca fue tan divertido. Estas tres opciones de Netflix combinan risas, aventuras y emociones para grandes y chicos.

Pasar una tarde de películas en familia puede ser una de las mejores maneras de compartir risas, aventuras y buenos momentos juntos. En el catálogo de Netflix hay varias opciones divertidas para todas las edades. Aquí te recomendamos tres títulos que combinan humor, emoción y valores que gustan tanto a chicos como a grandes.

La familia Mitchell vs. las máquinas es una película animada estrenada en 2021. Dirigida por Mike Rianda y Jeff Rowe, cuenta la historia de una familia un poco disfuncional que viaja por carretera justo cuando una rebelión de robots amenaza al mundo.

El elenco de voces incluye a Danny McBride, Abbi Jacobson y Maya Rudolph. La trama mezcla aventura, humor y escenas muy divertidas, con un mensaje sobre la importancia de estar unidos incluso con las diferencias.

Otro título perfecto para ver juntos en familia es ¡Hoy sí!, estrenada en 2021 y protagonizada por Jennifer Garner, Édgar Ramírez y Jenna Ortega. Esta comedia familiar sigue a unos padres que deciden dar un "día de sí" a sus hijos, permitiéndoles pedir casi cualquier cosa que quieran hacer.

La tercera recomendación es Campamento con mamá, una comedia argentina de 2024 dirigida por Martino Zaidelis. Protagonizada por Natalia Oreiro, Milo Lis y Pablo Rago, la película narra cómo una madre intenta mejorar la relación con su hijo cuando este está a punto de irse a vivir con su padre. Para demostrar que puede ser una mamá divertida, se ofrece a manejar el bus del campamento escolar, lo que desata una serie de situaciones divertidas y conmovedoras.