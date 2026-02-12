Netflix: tres películas románticas que te emocionan a flor de piel

Tres películas en Netflix. Tres formas de amar. Y una certeza: el amor sigue encontrando su lugar frente a la pantalla.

Las películas del amor Diario de una pasión se estrenó en 2004 y aún conmueve. Basada en la novela de Nicholas Sparks, recaudó más de 115 millones de dólares y se transformó en un ícono del cine romántico. La historia de Noah y Allie habla de amor persistente, cartas escritas a mano y decisiones que marcan una vida entera.

películas Come, Reza, Ama propone otro camino. Julia Roberts recorre Italia, India y Bali en busca de equilibrio tras un divorcio. La película, basada en el libro de Elizabeth Gilbert, impulsó viajes y debates sobre bienestar personal. No todo gira en torno a la pareja. También hay amor propio y segundas oportunidades.

películas Como si fuera la primera vez suma humor y ternura. Adam Sandler y Drew Barrymore construyen una relación marcada por la memoria frágil. Estrenada en 2004, sigue entre las comedias románticas más vistas del catálogo. El mensaje es claro: amar también implica paciencia y constancia diaria.