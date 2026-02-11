¿Quién mató a Kurt Cobain? nuevas dudas reviven el misterio de su muerte

Kurt Cobain: nuevas pruebas reabren el debate sobre su muerte. Lo que el nuevo peritaje dice sobre el fallecimiento del músico.

Nada quedó claro aquella mañana. Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994 en Seattle, con 27 años. El fallo oficial habló de suicidio. Tres décadas después, nuevos estudios forenses privados reactivaron dudas profundas sobre su muerte. La investigación original del condado de King sostuvo que el músico se disparó con una escopeta Remington calibre 20. La policía cerró el caso ese mismo año. En la escena se hallaron heroína, una nota manuscrita y el arma. Durante años, esa versión fue aceptada como definitiva.

Quién asesinó a Kurt Cobain El panorama cambió cuando peritos independientes del sector privado revisaron la autopsia y los registros fotográficos. Entre ellos participó Brian Burnett, experto en reconstrucción de escenas complejas. El informe destacó un dato central: la concentración de heroína en sangre era tan alta que habría provocado un colapso físico inmediato.

kurt-cobain.jpg Publicada en Rolling Stone Qué dice el nuevo informe Ese punto alimentó la sospecha de terceros involucrados. Para muchos seguidores, resulta difícil pensar que Kurt Cobain lograra manipular un arma larga tras consumir esa dosis. El informe no acusa, pero sí cuestiona la secuencia oficial de los hechos.

Otro foco de debate es la escena del consumo. El kit de drogas estaba ordenado y las agujas permanecían tapadas. Para especialistas críticos, ese detalle no encaja con un consumo previo al disparo. El informe forense privado señala esa incongruencia sin señalar responsables.

La nota encontrada junto al cuerpo también genera discusiones. Según el análisis independiente, la mayor parte del texto se centra en el agotamiento personal de Cobain con la industria musical. Las líneas finales muestran diferencias en la escritura, lo que llevó a cuestionar si fueron redactadas en el mismo momento.