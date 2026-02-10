Estos son los países más corruptos: qué puesto ocupa Argentina

La corrupción sigue siendo real. No es solo un problema local es global y afecta la vida de millones cada día. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional, muestra un mapa mundial de honestidad y trampa: qué países suben, cuáles bajan y cuáles están al pie del abismo.

El ranking 2025 evalúa a 182 países según cuánta corrupción se percibe en el sector público, usando una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (poco corrupto). La media global cayó a 42 puntos, el peor nivel en más de una década, lo que indica que la mayoría de las naciones siguen luchando con problemas serios de corrupción.

En la cima del ranking aparece Dinamarca con 89 puntos. Finlandia le sigue con 88. Los países nórdicos dominan el listado desde hace años gracias a sistemas de control sólidos, baja impunidad y reglas estables. No son perfectos, pero sostienen estándares altos de transparencia estatal.

En el fondo del ranking están Sudán del Sur y Somalia con solo 9 puntos. Comparten el último puesto mundial. Muy cerca aparece Venezuela con 10 puntos, ubicada entre los países con peor percepción de corrupción del planeta. La distancia con los líderes del ranking es abismal.

América muestra fuertes contrastes. Canadá lidera la región con 75 puntos y ocupa el puesto 16 a nivel global. Uruguay le sigue con 73 puntos y se mantiene como el país mejor ubicado de Latinoamérica. Ambos superan con amplitud el promedio regional.

Argentina obtiene 36 puntos en el índice 2025. Se ubica por debajo del promedio del continente americano, que es de 42. Dentro de la región, queda en el puesto 15 de 33 países. El dato confirma un desempeño débil y una pérdida de terreno sostenida en los últimos años.

Cuba alcanza 40 puntos. Figura entre los pocos países de América que lograron una mejora respecto de mediciones anteriores. Aun así, su puntaje sigue lejos de los estándares más altos y refleja límites estructurales que pesan sobre la percepción de integridad pública.

En el extremo regional aparecen Haití con 16 puntos, Nicaragua con 14 y Venezuela con 10. Estos países concentran los peores registros de América y muestran cómo la corrupción afecta derechos, servicios públicos y confianza social.