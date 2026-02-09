La historia violenta y silenciosa que escala en Netflix

Una opción sólida para una noche de acción con algo más. Netflix guarda esta película de mucha acción.

Netflix tiene una película de acción que atrapa desde el inicio y no suelta. “En tierra de santos y pecadores” hay suspenso, drama y violencia en un escenario poco habitual. Con Liam Neeson al frente, la historia avanza sin pausas y ofrece una experiencia intensa que muchos pasan por alto.

netflix 2 Una historia de las buenas La trama se sitúa en Glencolmcille, un pueblo costero del condado de Donegal, en Irlanda. Allí vive Finbar Murphy, un exsicario que dejó atrás su pasado violento. Lleva una vida tranquila, conoce a todos y cuida su perfil bajo. Su rutina se rompe cuando un grupo del IRA llega al lugar tras una fuga fallida.

El conflicto surge por un hecho puntual que desata una cadena de decisiones. Finbar queda atrapado entre su deseo de mantener la calma y la necesidad de proteger a quienes aprecia. La tensión crece escena tras escena y transforma la historia en un duelo silencioso entre el viejo ejecutor y los terroristas.