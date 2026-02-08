Netflix: una comedia mexicana imperdible

La historia simple que muchos eligen para reír un rato. En esta comedia de Netflix mentir es la única salida.

Netflix tiene esta comedia: “La gran seducción”, un plan absurdo que se sale de control. La historia se sitúa en Santa María del Mar, una pequeña isla pesquera de México golpeada por la pobreza. Año tras año, sus habitantes se van en busca de trabajo. El pueblo se achica, los sueños también. Pero...todo cambia cuando una empacadora de pescado muestra interés en instalarse cerca y traer empleo.

Una comedia sencilla, pero encantadora La empresa pone una sola condición: el pueblo debe contar con un médico que viva allí. El pedido parece sencillo, pero es un problema enorme. Nadie quiere mudarse a una isla aislada, sin servicios y con pocas comodidades. La esperanza colectiva queda atada a una figura ausente.

netflix Ahí entra Germán, el líder del lugar. Convencido de que el fin justifica los medios, arma un plan para atraer a un médico de ciudad. La estrategia incluye engaños, escenas montadas y un esfuerzo grupal donde todo el pueblo actúa. Cada mentira busca una sola cosa: salvar a Santa María.

La película lleva el humor suave. El espectador sabe qué va a pasar y se deja llevar. “La gran seducción” no es una historia nueva. Es la quinta versión de un mismo argumento que ya tuvo adaptaciones en otros países. El secreto está en el contexto local, los personajes entrañables y el ritmo ágil. Todo encaja como una receta conocida.