La relación entre eyaculación y cáncer de próstata que sorprende

Eyaculación y próstata: el dato que sorprende a muchos hombres. La frecuencia sexual que llamó la atención de la medicina.

El dato íntimo que la ciencia relaciona con la salud prostática. Foto: Freepik

No es un mito. La frecuencia de eyaculación aparece ligada al riesgo de cáncer de próstata. Estudios largos y serios observaron un vínculo entre este hábito y la salud prostática. El tema genera risas, pero la ciencia lo analizó con números y seguimiento real.

sifilis El sífilis no solo afecta a hombres sino también a mujeres. Preocupa el aumento de casos en embarazadas. Shutterstock Instituciones médicas como Mayo Clinic destacan el peso del estilo de vida. Alimentación, actividad física y controles médicos influyen en el riesgo general. Detectar a tiempo abre la puerta a tratamientos eficaces y mejores resultados. No todo depende de la genética ni del azar.

Uno de los estudios más citados proviene de Harvard T.H. Chan School of Public Health. La investigación siguió durante 18 años a 31.925 hombres adultos. Los resultados fueron publicados en la revista European Urology y llamaron la atención en todo el mundo.

Al mes El dato concreto fue claro. Los hombres que reportaron 21 o más eyaculaciones al mes mostraron un riesgo de cáncer de próstata cerca de 20% menor frente a quienes informaron entre 4 y 7 al mes. La diferencia se mantuvo en distintas edades adultas.