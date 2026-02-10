La relación entre eyaculación y cáncer de próstata que sorprende
Eyaculación y próstata: el dato que sorprende a muchos hombres. La frecuencia sexual que llamó la atención de la medicina.
No es un mito. La frecuencia de eyaculación aparece ligada al riesgo de cáncer de próstata. Estudios largos y serios observaron un vínculo entre este hábito y la salud prostática. El tema genera risas, pero la ciencia lo analizó con números y seguimiento real.
Eyaculación y próstata: un dato que sorprende
Cada año, más de un millón de hombres reciben un diagnóstico de cáncer de próstata en el mundo. Es el segundo cáncer más común en la población masculina, según el World Cancer Research Fund. Frente a ese escenario, la prevención y la detección temprana toman un rol central en la salud masculina.
Instituciones médicas como Mayo Clinic destacan el peso del estilo de vida. Alimentación, actividad física y controles médicos influyen en el riesgo general. Detectar a tiempo abre la puerta a tratamientos eficaces y mejores resultados. No todo depende de la genética ni del azar.
Uno de los estudios más citados proviene de Harvard T.H. Chan School of Public Health. La investigación siguió durante 18 años a 31.925 hombres adultos. Los resultados fueron publicados en la revista European Urology y llamaron la atención en todo el mundo.
Al mes
El dato concreto fue claro. Los hombres que reportaron 21 o más eyaculaciones al mes mostraron un riesgo de cáncer de próstata cerca de 20% menor frente a quienes informaron entre 4 y 7 al mes. La diferencia se mantuvo en distintas edades adultas.
El efecto se observó sobre todo en tumores de bajo riesgo. En formas avanzadas o agresivas, el estudio no halló el mismo resultado. Aun así, el hallazgo abrió una nueva línea de debate sobre hábitos cotidianos y salud prostática.