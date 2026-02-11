Muerte de Kurt Cobain: se destapó un informe forense que asegura que al cantante lo mataron

Expertos aseguran que la escena de la muerte de Kurt Cobain fue manipulada como en una película y exigen que se reabra el caso de forma urgente.

Qué dice el nuevo informe sobre la muerte del cantante de Nirvana. / Gett Images

El mundo del rock se encuentra en estado de shock tras la aparición de un documento que podría cambiar la historia de la música para siempre. A más de tres décadas de aquel fatídico abril en Seattle, un exhaustivo informe forense independiente acaba de encender la polémica al rechazar de plano la teoría del suicidio de Kurt Cobain.

Kurt Cobain, otro genio caído bajo "la maldición de los 27". Foto: Web Un nuevo estudio forense de 2025 asegura que la escena de la muerte de Kurt Cobain fue manipulada. Archivo MDZ El estudio, que ya recorre los principales portales de noticias internacionales tras un reporte del Daily Mail, sostiene con pruebas científicas que el líder de Nirvana habría sido, en realidad, víctima de un asesinato meticulosamente encubierto.

Las inconsistencias que derrumban la versión oficial sobre la muerte de Kurt Cobain La investigación, encabezada por el forense Bryan Burnett y la especialista Michelle Wilkins, pone el foco en la incapacidad física del músico al momento de su muerte. Según el reporte publicado en el International Journal of Forensic Sciences, Cobain tenía en sangre una concentración de morfina diez veces superior a la dosis mortal, lo que lo habría dejado en un coma profundo inmediato.

Foto: https://es.rollingstone.com/los-ultimos-dias-de-kurt-cobain/ La escopeta Remington modelo 11 y el kit de heroína: elementos clave en la nueva investigación por homicidio. Archivo MDZ Bajo ese estado, los expertos aseguran que era "científicamente improbable" que Kurt pudiera manipular una escopeta Remington de casi 3 kilos, apuntarse y gatillar con precisión.

A este dato toxicológico se le suma un detalle perturbador sobre la pulcritud de la escena en el invernadero de Seattle. Los peritos describieron el lugar como “una escena preparada para una película”, resaltando que el kit de inyección estaba perfectamente guardado y que la mano izquierda del artista —la cual debería haber sostenido el arma— se encontraba totalmente limpia, sin rastros de tejido, sangre o pólvora.