Fue pasto humano en el show de Bad Bunny y esto fue lo que ganó

Un joven se volvió viral tras mostrar cómo fue su día como “ pasto humano” en el show de Bad Bunny . No cantó ni bailó, pero estuvo quieto, disfrazado y camuflado. Aun así, cobró por hacerlo. El video explotó en redes. El protagonista es @vicivoli, quien grabó todo el proceso.

Durante el show de medio tiempo, millones vieron un escenario que simulaba un bosque. Árboles alineados, pasto perfecto y una estética cuidada. Lo que casi nadie notó es que parte de ese paisaje estaba vivo. No era utilería. Eran personas dentro de trajes enormes.

Con el paso de las horas, el dato se confirmó. Los “árboles” y el “pasto” eran artistas contratados. Llevaban días ensayando y formaban parte activa del espectáculo. Debían mantenerse quietos durante largos tramos para no romper la ilusión visual.

El periodista Darren Rovell, de CLLCT Media, reveló el pago. Cada participante cobró 18,7 dólares por hora. El trabajo total rondó las 70 horas. Ocho días de ensayos más el día completo del partido. El resultado fue un ingreso cercano a 1.309 dólares por persona.

Otro de los participantes fue Andrew Athias, conocido en X como @AndrewAthias. Viajó desde Filadelfia para ser parte del show. En redes contó su experiencia y bromeó con el secreto mejor guardado del espectáculo. “Fui el pasto en el medio tiempo de Bad Bunny”, escribió.

Athias también reveló una orden curiosa del equipo. Les pidieron no moverse en ningún momento. El motivo generó risas en redes. “No hay viento en Puerto Rico”, fue la frase que recibieron como explicación durante los ensayos.

Los requisitos tampoco eran simples. Los seleccionados debían medir entre 1,70 y 1,82 metros. También tener una contextura atlética. El traje pesaba unas 50 libras, cerca de 22 kilos, y se usaba durante más de cinco horas seguidas.