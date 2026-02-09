Donald Trump defenestró el show de Bad Bunny: "Uno de los peores de la historia"

Donald Trump criticó al artistia al asegurar que no se entiende de lo que canta y que el baile no es apto para los niños pequeños.

Donald Trump criticó con dureza el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl LX y lo calificó como uno de los peores que recuerda. El presidente de Estados Unidos se expresó este domingo a través de Truth Social, donde apuntó contra el repertorio en español del artista puertorriqueño y contra la puesta en escena.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en la red social Truth Social. Y agregó: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

La reacción no fue aislada. Trump ya había cuestionado públicamente la elección de Bad Bunny como figura del show y, tras la presentación, volvió sobre esa idea con nuevas descalificaciones, al considerar que el espectáculo fue “una bofetada” para el país.

image Publicación de donald trump en Truth Social, donde criticó con dureza el show del entretiempo del Super Bowl y apuntó contra el artista elegido y la NFL. Captura de Pantalla "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia", denunció. En paralelo, el trasfondo político también aparece como parte del contexto: Bad Bunny ha sido crítico de la ofensiva migratoria impulsada por la Administración Trump y, en 2025, explicó que dejó a Estados Unidos fuera de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ por temor a redadas en conciertos.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", antes de añadir "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)". El artista, además, hizo historia en el Super Bowl LX al encabezar un show con un repertorio íntegramente en español, un hecho inédito para el evento.