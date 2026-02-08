Milei canceló su viaje a EEUU y será representado por Federico Sturzenegger: qué pasó y por qué no viaja

Javier Milei decidió no viajar a Estados Unidos y canceló su presencia en una gala prevista en Florida para enfocarse en la agenda local.

El presidente Javier Milei resolvió modificar su agenda internacional y suspendió el viaje que tenía previsto para este lunes a Estados Unidos, donde iba a participar de una gala y brindar un discurso en una cumbre que se desarrollará en la residencia del exmandatario estadounidense Donald Trump, en el estado de Florida.

Por qué Javier Milei decidió no viajar a los Estados Unidos Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, la decisión fue tomada para concentrarse en la agenda local, en un contexto marcado por definiciones políticas y económicas en el plano interno. De todos modos, Milei no se ausentará por completo del encuentro internacional, ya que participará de manera virtual y mantendrá su intervención prevista en el evento.

Desde el Gobierno aclararon además que el Presidente sí viajará a Estados Unidos el próximo 19 de febrero para asistir de forma presencial a la reunión inaugural del “Consejo de Paz”, una iniciativa impulsada por Donald Trump con el objetivo de prevenir y desescalar conflictos en la Franja de Gaza.

Javier Milei - Donald Trump Javier Milei junto a Donald Trump en Davos, donde quedó expuesta la crisis global que se gatilló por la pulseada de EE.UU. con países europeos por Groenlandia y los aranceles. EFE Los cambios en la agenda presidencial fueron anunciados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su canal oficial de WhatsApp. “En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, explicó el funcionario.