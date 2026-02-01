Hebe Casado, así piensa el cisne negro de la política de Mendoza

No existe en la vida de la médica y actual vice gobernadora de Mendoza, la sanrafaelina Hebe Casado , uno de esos personajes mágicos de la nueva política que ataca a la vieja política (un clásico milenario en la lucha del poder) a los que se los denomina como Spin Doctors.

Los Spin Doctors podrían confundir a los melómanos que quedaron del moño cuando oyeron allá lejos y hace tiempo las canciones de rock de una banda potente ; deberán conformarse con la canción que cierra esta nota realizada con Inteligencia Artificial, intitulada "Voy a contarles una buena historia".

El cientista Giuliano da Empoli es, al fin de cuenta, quien ha definido a estos personajes a los que llama Spin Doctors. Se trata de propagandistas, asesores en comunicación, planificadores expertos en Big Data y redes sociales, arquitectos del poder. Los creadores de futuros, los ejecutores de prospectos improbables, de candidatos políticos ignotos.

En Argentina el máximo exponente es el monotributista más influyente de la Casa Rosada: Santiago Caputo. En Argentina el máximo exponente es el monotributista más influyente de la Casa Rosada: Santiago Caputo.

O el monje a la sombra del poder. O el Maquiavelo milagrosamente "resucitado" del presidente Milei . O el entusiasta seguidor de las predicciones de Benjamin Solari Parravicini .

A la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado no se le conoce un asesor de tales características, por lo que debe suponerse que ella mismo es su spin doctor. El cisne negro de la política mendocina.

En su mejor relato a Hebe le gustaría narrar que estando en el supermercado de compras al acto siguiente se "encontró" al frente de la Legislatura de Mendoza.

Muy simple para ser cierto, ¿no?

Confieso que esta clase de personalidades no son habituales de encontrar o entrevistar. Y menos siendo amigables a la exposición pública. Y muchos menos se presentan tal como se define la sanrafaelina, como "una mujer más", dice ella, de ella misma.

No pareciera que quien ocupa el segundo peldaño del poder y está a cargo de la Legislatura de Mendoza sea una persona más.

Hebe es un personaje complejo en su aparente sencillez, una mente fría en un ecosistema caliente, un tono monocorde que contrasta con la sinfonía de voces y egos que se agolpan y se amplifican entre los diputados y senadores y sus asesores.

hebe casado-8 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Hebe Casado

En esta entrevista la vicegobernadora que está allí sin pertenecer a ninguna fuerza política, tomenmé que esto ya es peculiar en la arena de la política, responde a varias preguntas sobre su historia, su pasado, la relación con el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo.

Es insólito que Cornejo tenga como vice a una persona que posee condiciones muy contrarias a las suyas. Nada de aparato, estructura cero, sin clientelismo (apenas asesores de dudosa calidad técnica), adherentes o comités.

Y ella misma se encarga de decir que al principio "no daban dos mangos por este dúo con Cornejo".

Para el capítulo Milei confiesa cómo fue que recibió un llamado del presidente mientras ella estaba en Australia (pensó que era una joda, al principio), de cómo cultivaron una relación, de sus comunicaciones vía WhatsApp y de los 8 años que debería invertir el presidente al mando de la Casa Rosada.

Una particularidad para detallistas: habla de Milei mucho antes de conocer a Patricia Bullrich. No la niega pero impone su línea de tiempo.

Ver y oír la entrevista completa

Entrevista A Hebe Casado

Milei

Hebe Casado es como si sintiera una debilidad por los presidentes: mencioné su relación con Javier Milei y con su estilo y sus ideas. Pero no debe dejarse de lado lo que está construyendo alrededor del mandatario electo en Chile José Antonio Kast.

Es como si ella estuviera pensando en un eje entre Buenos Aires y Santiago, con Mendoza como natural punto de encuentro. Es como si ella estuviera pensando en un eje entre Buenos Aires y Santiago, con Mendoza como natural punto de encuentro.

El tiempo dirá qué tanto pudo conseguir en esta línea de trabajo. Suena muy ambiciosa, por cierto, pese a las variadas exploraciones que la anteceden en manos de otros.

hebe casado Rodrigo D'Angelo / MDZ

Alfredo Cornejo

Cuando se reunió con el gobernador Cornejo apenas electa como vicegobernadora de Mendoza, la médica sanrafaelina puso tres temas sobre la mesa de debate. Cuenta cada uno de ellos. Y qué lograron ambos.

Incluso al autoevaluarse en su gestión al comando de los legisladores mendocinos, a mitad de su gestión, no duda en puntuarse con "un 8".

Optimismo no es lo que justamente le estaría faltando a la señora que también se refiere a los 90 años de la Fiesta de la Vendimia.

Hebe Casado política mendoza Hebe Casado hace 2 semanas en Santiago de Chile, en compañía de la rectora de la UNCuyo, en prestigioso Congreso Futuro.

Inteligencia Artificial

La canción que cierra esta nota, aclararé, lleva una letra de quien esto escribe, y una música que si bien no he tocado, sí programo con mucha dedicación y que luego ajusto con las herramientas que ofrece la Inteligencia Artificial.

Quisiera aclarar un par de asuntos, al respecto: hay webs de noticias que las difunden (incluso el texto normal de la nota) en formato de audio, sin mencionar ni la fuente ni el autor.

Mi complejo de pequeño Mozart no es el problema, pues carezco por completo de esta patología, pero sí representa un atropello bestial y medieval esto de hacer pasar como propio el trabajo ajeno.

Creo y mucho en el trabajo colaborativo. No tanto en el choreo descarado o de guante blanco. Creo y mucho en el trabajo colaborativo. No tanto en el choreo descarado o de guante blanco.

Seguramente los abogados lo dicen en otros términos.

hebe casado-7 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Lo último: es tan divertida la repercusión de este formato de canciones sobre notas periodísticas que hasta hemos recibido la queja de un usuario de Instagram que nos intima a que no usemos una de ellas, porque, asegura el anónimo, es de su "autoría".

No tengo planeado ningún brote esquizofrénico por el momento. Pero el aporte es una buena idea para un futuro que vislumbro bastante lejano.