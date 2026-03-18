La app que te avisa si tu hijo faltó o llegó tarde al colegio

Se trata de Mendoza x Mi, que es la app del Gobierno provincial. Ahora, además, sumó la posibilidad de avisar ausencias o tardanzas.

Sincolas, ratas, faltas sin avisar a las familias, eran las de antes. Ahora, la app Mendoza x Mi, avisa directamente - con la opción de notificación incluida- si tu hijo llegó tarde o no fue al colegio. Es un servicio más que sumó la aplicación digital del Gobierno de Mendoza.

La app es prioridad para el gobernador Alfredo Cornejo. Decidió que este año concentre todos los trámites posibles del Estado como los turnos para actualizar el D.N.I., solicitudes de beneficios y turnos para salud o educación, hasta pagos de tasas, deudas y consulta de notificaciones oficiales. Se puede ver incluso si se tiene contratos con el Estado, incluidos los de años anteriores.

La ausencia o tardanza al colegio El dato también está en el GEI, que es la plataforma educativa donde está la información del cursado de estudiantes, como así también toda la información que necesitan las docentes.

Pero en Mendoza x Mi, hay notificaciones, por lo tanto, casi en tiempo real es posible enterarse si el alumno o alumna llegó tarde o no fue a la escuela. Se abre la app, y aparece la notificación.

notificación MXM Los principales servicios que tiene la app La app tiene como servicios: