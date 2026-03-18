La app que te avisa si tu hijo faltó o llegó tarde al colegio
Se trata de Mendoza x Mi, que es la app del Gobierno provincial. Ahora, además, sumó la posibilidad de avisar ausencias o tardanzas.
Sincolas, ratas, faltas sin avisar a las familias, eran las de antes. Ahora, la app Mendoza x Mi, avisa directamente - con la opción de notificación incluida- si tu hijo llegó tarde o no fue al colegio. Es un servicio más que sumó la aplicación digital del Gobierno de Mendoza.
La app es prioridad para el gobernador Alfredo Cornejo. Decidió que este año concentre todos los trámites posibles del Estado como los turnos para actualizar el D.N.I., solicitudes de beneficios y turnos para salud o educación, hasta pagos de tasas, deudas y consulta de notificaciones oficiales. Se puede ver incluso si se tiene contratos con el Estado, incluidos los de años anteriores.
La ausencia o tardanza al colegio
El dato también está en el GEI, que es la plataforma educativa donde está la información del cursado de estudiantes, como así también toda la información que necesitan las docentes.
Pero en Mendoza x Mi, hay notificaciones, por lo tanto, casi en tiempo real es posible enterarse si el alumno o alumna llegó tarde o no fue a la escuela. Se abre la app, y aparece la notificación.
Los principales servicios que tiene la app
La app tiene como servicios:
- Trámites y documentos digitales: Solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y etc.
- Turnos inteligentes: Elegir oficina, día y hora.
- Pagos on-line: Tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites.
- Gestión familiar y jurídica: Administrar gestiones para menores o personas jurídicas desde tu cuenta.
- Salud pública digitalizada: Acceder a tu historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.
- Notificaciones en tiempo real: Recibir avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.
- Asistente virtual inteligente: Un bot para responder dudas y guías paso a paso.
Cómo se baja la app
Se puede ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación “Mendoza por Mí” desde Google Play o App Store. El registro es gratuito y la validación de identidad puede hacerse 100% en línea o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.