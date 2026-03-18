Mauricio Macri declara hoy en Comodoro Py como testigo por la causa Sueños Compartidos

El expresidente se presenta ante el Tribunal Oral Federal N° 5 para declarar sobre el programa de viviendas de Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles, el expresidente Mauricio Macri comparece ante los tribunales federales de Comodoro Py en el marco del juicio oral por la causa "Sueños Compartidos". El exmandatario fue citado a las 9:30 por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) para aportar información sobre el funcionamiento del programa de construcción de viviendas sociales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión como Jefe de Gobierno.

La citación a Mauricio Macri La presencia de Macri en los tribunales de Retiro responde a un pedido directo de Sergio Schoklender, uno de los principales imputados en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y desvío de fondos públicos.

Antecedentes: El mayor de los hermanos Schoklender ya había propuesto al exmandatario como testigo en el año 2021, durante la etapa de ofrecimiento de pruebas.

Rol institucional: La Justicia busca determinar cómo fue la interacción entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno de la Ciudad en los años en que se ejecutaron las obras bajo sospecha.

Presencialidad: A diferencia de otros dirigentes, Mauricio Macri aceptó asistir personalmente a la sede judicial para responder preguntas de las partes bajo juramento de decir la verdad. Mauricio macri2.jpg NA Sueños Compartidos: Una causa con 92 testigos clave El juicio por Sueños Compartidos atraviesa una etapa determinante con el inicio de la ronda de testimonios este martes. La fiscalía ha solicitado la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, convocó a otras 17. Por su parte, las defensas de los hermanos Schoklender presentaron un listado de 120 testigos.

Entre los nombres de peso político que figuran en el cronograma, se destacan:

Miguel Ángel Pichetto: Diputado nacional.

Gerardo Zamora: Senador y exgobernador de Santiago del Estero.

Jorge Milton Capitanich: Senador y exgobernador de Chaco. A diferencia de Macri, estos dirigentes hicieron uso de sus prerrogativas legales para no asistir a tribunales y presentarán sus declaraciones por escrito.