Mauricio Macri declara hoy en Comodoro Py como testigo por la causa Sueños Compartidos
El expresidente se presenta ante el Tribunal Oral Federal N° 5 para declarar sobre el programa de viviendas de Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Este miércoles, el expresidente Mauricio Macri comparece ante los tribunales federales de Comodoro Py en el marco del juicio oral por la causa "Sueños Compartidos". El exmandatario fue citado a las 9:30 por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) para aportar información sobre el funcionamiento del programa de construcción de viviendas sociales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión como Jefe de Gobierno.
La citación a Mauricio Macri
La presencia de Macri en los tribunales de Retiro responde a un pedido directo de Sergio Schoklender, uno de los principales imputados en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y desvío de fondos públicos.
Antecedentes: El mayor de los hermanos Schoklender ya había propuesto al exmandatario como testigo en el año 2021, durante la etapa de ofrecimiento de pruebas.
Rol institucional: La Justicia busca determinar cómo fue la interacción entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno de la Ciudad en los años en que se ejecutaron las obras bajo sospecha.
Presencialidad: A diferencia de otros dirigentes, Mauricio Macri aceptó asistir personalmente a la sede judicial para responder preguntas de las partes bajo juramento de decir la verdad.
Sueños Compartidos: Una causa con 92 testigos clave
El juicio por Sueños Compartidos atraviesa una etapa determinante con el inicio de la ronda de testimonios este martes. La fiscalía ha solicitado la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, convocó a otras 17. Por su parte, las defensas de los hermanos Schoklender presentaron un listado de 120 testigos.
Entre los nombres de peso político que figuran en el cronograma, se destacan:
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Miguel Ángel Pichetto: Diputado nacional.
Gerardo Zamora: Senador y exgobernador de Santiago del Estero.
Jorge Milton Capitanich: Senador y exgobernador de Chaco.
A diferencia de Macri, estos dirigentes hicieron uso de sus prerrogativas legales para no asistir a tribunales y presentarán sus declaraciones por escrito.
¿Qué se investiga en el juicio de Madres de Plaza de Mayo?
La causa "Sueños Compartidos" investiga el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. La hipótesis judicial sostiene que una parte importante de ese dinero fue derivada a través de empresas vinculadas a los Schoklender, sin que las obras fueran finalizadas o bajo sobreprecios injustificados.
La declaración de Macri es considerada relevante por las defensas para intentar demostrar la complejidad administrativa del programa y las responsabilidades compartidas entre las distintas jurisdicciones estatales que intervinieron en los convenios con la Fundación.