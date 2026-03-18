Dante Gebel manda su avanzada para probar su candidatura presidencial

Mañana, en el micro estadio de Lanús , en el sur del conurbano bonaerense, Dante Gebel iniciará su proyecto político en un encuentro en el que habrá unos dos mil dirigentes convocados para escuchar a los distintos armadores y coordinadores del proyecto además de un funcionario cercano al cordobés Martín Llaryora y un empresario cuyo nombre guardan como secreto de Estado.

Absolutamente diferente a cualquier lanzamiento, el aún “no candidato” Gebel estará presente de manera virtual, con un par de grabaciones armadas de presentaciones suyas en diferentes eventos realizados en el pasado reciente como pastor y conferencista.

El club Lanús está presidido por Nicolás Russo, actual presidente del Concejo Deliberante de Lanús y miembro pleno del Frente Renovador. “No estoy ahí… Solo alquilamos el lugar, como a cualquier otro que lo pide”. El municipio de Lanús está conducido por el camporista Julián Alvarez, quien ayer estuvo acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py junto con sus vecinos Federico Otermín y Mayra Mendoza. La otra intendenta que estuvo fue Mariel Fernández, de Moreno.

Gebel, para muchos de los organizadores de su proyecto presidencial, aún sigue siendo un interrogante. “Pedimos permiso y nos lo dio. En el verano, se calentó al ver las paredes pintadas con su nombre en Mar de Plata. Ahora, fue él quien autorizó a utilizar su foto para la convocatoria”, se entusiasman. Entre los más jugados en el proyecto están el dirigente sindical Juan Pablo Brey, José Minaberrigaray, Miguel Ponzo, de UPCN, y Eugenio Casielles, uno de los fundadores en CABA de La Libertad Avanza junto con Ramiro Marra.

Esta última presencia hizo suponer que Santiago Caputo, con muchos inconvenientes con Karina Milei, había permitido caminar este nuevo proyecto, armado, “más que nada, porque sabemos donde no queremos estar. No sabemos si va a funcionar, pero sí estamos seguros de lo que no funcionó hasta ahora ni funcionará en el futuro”, dijo uno de los organizadores.

Según los “gebelistas”, hombres de fe como su potencial candidato, “vamos a encontrarnos personas que fuimos funcionarios o trabajamos en los diferentes distritos desde hace mucho tiempo. Cualquier gobierno necesita cinco mil cuadros técnicos capaces de meterse en una gestión el primer día, evitando la improvisación que sucedió con La Libertad Avanza”, comentó.

Cerca de Brey comentaron que en el microestadio de Lanús estarán presentes figuras del deporte, influencers y dirigentes empresarios. Entre los primeros ya se sumó Walter Erviti, ex jugador de fútbol profesional, conocido por su paso por Boca Juniors y el textil Pedro Bergaglio, de la Fundación Proteger.

Oportunamente, varios dirigentes políticos e intendentes se interesaron por Gebel candidato, apoyado, además, por comunicadores de mucha trascendencia nacional e internacional. También estará presente un delegado personal del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

¿Se puede confiar en una persona que hace más de dos décadas no vive en el país y que su centro operativo está en Miami? Nacido en Billlinghurst, en el distrito bonaerense de General San Martín, Gebel se “autoadministró” y logró ser un masivo convocante a sus “misas”, las mismas que lo llevaron a conducir un programa en Canal 13, en un horario casi marginal, pero dentro de la grilla semanal.

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“Es poco probable que la gente vaya a buscar a un desconocido. Si fracasa Milei no creo que la salida sea por Gebel”, comentó un reconocido consultor, para quien, “la gente ya tuvo su experiencia dolorosa con alguien que solo lo conocía por su histrionismo televisivo. Y si al presidente le va bien, se queda con éste”, sentenció.

El “no candidato” estará en Argentina en abril, donde realizará tres entrevistas televisivas programadas para explicar su proyecto o, por lo menos, informar su pensamiento político. “PresiDante”, fue el título de su último espectáculo en Buenos Aires y contó con la presencia de radicales, peronistas y libertarios en los palcos de invitados especiales. “Todos fueron a ver de qué se trataba… Parece que la política también necesita un salvador”, dijo, irónico, uno de los más anónimos armadores de este proyecto.