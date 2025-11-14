Elecciones Chile, reclamo de mano dura rima con derecha

Las elecciones en Chile este domingo determinarán un nuevo presidente, así como 23 escaños en el Senado y 155 bancas en la Cámara de Diputados pero nadie cree que algún candidato sea electo con la mayoría necesaria, de acuerdo a la Constitución. Se requiere ser votado por el 50 por ciento más 1 para ser consagrado presidente.

Los analistas internacionales coinciden en que los chilenos van a las urnas este domingo para restaurar la mano dura, ya que la inseguridad preocupa más a la sociedad que la economía. El nivel de inseguridad en el Gran Santiago y otros centros urbanos de importancia, en especial al norte del país, ha sido el reclamo unánime del electorado.

Otra problemática relacionada en la frontera con Bolivia y Perú , como lo es el fenónemo migratorio, también ha sido el foco de discusión de los candidatos presidenciales. Incluso uno, el Milei de Chile, el diputado Johannes Kaiser del Partido Libertario Nacional, ha sugerido abiertamente el cierre de ese paso fronterizo.

El norte de Chile ha virado en un punto crítico mayor para la migración y el crimen. El clan criminal Tren de Aragua ha puesto en vilo a la sociedad chilena, protagonizando hechos delictivos graves e inéditos en el país vecino.

Ola de robos, secuestros, asaltos cinematográficos, extorsiones mafiosas e incluso asesinatos, hoy son parte del paisaje social de Chile. El electorado reclama seguridad, es decir, mano dura, estricta. Los chilenos añoran la tranquilidad que les fue arrebatada, en su opinión, por los migrantes de Venezuela y de Haití, y por la instalación del Tren de Aragua. Reclaman por el paraíso perdido.

Varios candidatos buscan atraer votantes en la primera vuelta de las votaciones de este mes, pero la batalla principal por la presidencia probablemente se reducirá a dos figuras en la segunda vuelta en diciembre: Jeannette Jara Román (51 años), del Partido Comunista, quien se postula por la coalición en el gobierno Apruebo Dignidad, y el político de extrema derecha José Antonio Kast (59 años), del Partido Republicano.

A primera vista, en un país donde menos del 10% de los medios de comunicación son públicos y el resto (con un marcado sesgo de derecha) está en manos privadas, la candidatura de Jara a la presidencia puede parecer una elección extraña. Fuera del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista de Chile fue la organización política más perseguida durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990.

Jeannette Jara Jeannette Jara, del Partido Comunista, es la rival que enfrenta toda la derecha en Chile. Es comunista, pero no de manual, sino muy aggiornada. Dijo que renunciaría al PC en caso de llegar a la presidencia. EFE

En 1983, el partido creó una facción armada conocida como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en 1986 estuvo a punto de asesinar a Pinochet en uno de los atentados políticos más dramáticos de la historia moderna de América Latina. Legalmente reinscrito en 1989, el Partido Comunista de Chile permaneció excluido de la representación en el Congreso durante dos décadas, en gran parte debido al restrictivo sistema electoral de doble representación.

No fue hasta las elecciones de 2009 que el partido finalmente regresó al parlamento, después de haber formado una alianza estratégica con la coalición de centroizquierda Concertación. En 2015, el sistema de doble representación de Chile fue reemplazado por un sistema de representación proporcional.

La gestión de Jara en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desde principios de 2022 hasta abril de 2025, bajo el gobierno del presidente de centroizquierda Gabriel Boric, la mostró a toda la sociedad. Gestionó con muy buenas intenciones, pero ese ministerio siempre ha estado subordinado al Ministerio de Hacienda. Fue su gran escollo.

Nacida en la comuna de Conchalí, al norte de Santiago, Jara Creció en el barrio de El Cortijo, en una mediagua (vivienda improvisada) sin acceso a agua corriente. Criada principalmente por su abuela, se unió a las Juventudes Comunistas de Chile a los 14 años.

En 1997, siendo presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Santiago, fue arrestada por participar en una protesta estudiantil que exigía reformas educativas. Ese mismo año, Jara ayudó a organizar un homenaje en el Estadio Nacional de Chile por el 30 aniversario de la muerte del Che Guevara, al que asistieron 60.000 personas.

Durante su gestión como ministra de Trabajo, Jara afirma haber contribuido a la implementación de una ley que redujo la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Entre los logros que destaca se encuentran la introducción de la Ley Karin contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, la implementación de un aumento significativo del salario mínimo y la adopción de reformas a las pensiones que conllevaron un incremento en las contribuciones de los empleadores.

No es la típica derecha liberal de Chile lo que encarna el candidato José Antonio Kast, al que muchos ya ven como el próximo presidente chileno. Se trata de un hombre de ultra derecha que sonroja hasta los políticos de centro derecha moderados, como el caso de Evelyn Matthei, que hasta hace un año era ponderada por The Economist.

Para la publicación británica, Matthei era la mujer que iba a liderar la contrarrevolución en Chile afirmando que «los chilenos probaron con el izquierdismo juvenil. Ahora quieren madurez y moderación». Un año después ese juicio de valor parece más un augurio que una realidad.

Kast es producto de la fallida reforma de la Constitución. Boric fracasó en esta tarea de modo rotundo. No obtuvo la mayoría en el referéndum. Y desde entonces, el gobierno se ha mantenido a la defensiva y su historial de logros es escaso.

El principal beneficiario de la derrota fue José Antonio Kast, quien lideró la campaña de rechazo bajo el lema “Rechazo”. Está estrechamente vinculado al partido español de extrema derecha Vox. Ya durante las elecciones de 2021, el germano-chileno Sven von Storch, esposo de la política de la AfD Beatrix von Storch, fue su asesor de política exterior.

Si Jara pierde las elecciones presidenciales, su alianza electoral deposita sus esperanzas en el Parlamento. Dado que la ley electoral chilena favorece a las grandes alianzas, todos los partidos moderados y de izquierda han acordado una lista única. Esto dificultará la gobernabilidad de un presidente de derecha, señalan los expertos.

Sin embargo, Kast, ya ha anunciado su intención de socavar el Parlamento en el futuro. En las encuestas, otros dos candidatos de extrema derecha siguen a Kast en segundo lugar: Evelyn Mattei, del partido de derecha UDI, y Johannes Kaiser, fundador del Partido Nacional Libertario, quien se presenta como la versión chilena del presidente argentino Javier Milei.

Un repaso por las encuestas más importantes arroja una suerte de empate entre estos dos candidatos. El escenario es de máxima polarización, quizá como una segunda vuelta pero en el primer turno. Es posible que los equipos de campaña estén alertas para pensar nuevas estrategias.

Ante la marcada paridad, cada voto cuenta. Y ésa será la clave: el candidato que mejor recoja votos en aguas no propias, finalmente, será el sucesor de Boric, convirtiéndose en el nuevo presidente de Chile. Final a todo suspenso.