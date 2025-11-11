Elecciones en Chile: quién será el sucesor de Gabriel Boric según las encuestas
En Chile, las encuestas previas a la veda ubican a Jeannette Jara primera y a la derecha como favorita en un eventual balotaje del 14 de diciembre.
Se acercan las presidenciales en Chile y, si uno mira las tendencias de las últimas semanas, todo indica que el país trasandino tendrá un giro hacia la derecha a fin de año. El primer turno será el domingo 16 de noviembre y, si ninguna candidatura supera 50% + 1 (lo que es muy probable), habrá balotaje el 14 de diciembre.
El voto, al igual que en Argentina, es obligatorio (con multas) y, para estos comicios, el padrón supera los 15,7 millones de electores. Las elecciones no solo elegirán al nuevo “líder” de Chile, sino que también se renovará la Cámara de Diputadas y Diputados completa y la mitad del Senado. Para Mendoza, por comercio, turismo y agenda bilateral, el rumbo político del país vecino pega de lleno en fronteras, tasas, seguridad y reglas para invertir y viajar.
Te Podría Interesar
Tres claves para entender las elecciones en Chile
- Mayoría absoluta para ganar en primera vuelta; si no, segunda vuelta entre los dos más votados.
- Voto obligatorio restablecido por reforma; hay sanciones económicas para quien no concurra.
- Prohibición de publicar encuestas durante los 15 días previos a la elección: la veda corre desde el 1 de noviembre, por lo que solo pueden citarse los últimos estudios previos a esa fecha.
Si bien puede ocurrir lo contrario, lo más probable —según las encuestas— es que se repita lo ocurrido en 2021, cuando José Antonio Kast ganó la primera vuelta pero Gabriel Boric se impuso en el balotaje (56% a 44%). Ahora, todo parece indicar que el oficialismo (Jara) ganará la primera vuelta, pero no le alcanzará para lograr la victoria definitiva y se enfrentará al ganador del triunvirato de derecha (Kast, Kaiser o Matthei).
Quiénes son y cómo llegan los candidatos con chances
En las boletas habrá ocho postulantes, pero los cuatro con "posibilidades" según los sondeos liberados antes de la veda son:
- Jeannette Jara (Unidad por Chile, Partido Comunista). Exministra de Trabajo, emergió de las primarias oficialistas y desde entonces lidera la primera vuelta en la mayoría de los estudios. Su reto es ampliar hacia una mayoría social en la segunda vuelta, con un gobierno saliente que no supera el 30% de aprobación. Su mayor problema se concentra en que pertenece al Partido Comunista, un nombre que resuena en el inconscente de toda persona no solo en Chile sino en el mundo.
- José Antonio Kast (Partido Republicano). Referente de derecha dura, segundo en promedio y con ventajas claras sobre Jara en casi todos los escenarios de balotaje medidos antes de la veda.
- Evelyn Matthei (Chile Vamos, derecha tradicional). De larga trayectoria, cayó al cuarto/quinto lugar en varias encuestas recientes, aunque en cruces de segunda vuelta aparece por encima de Jara.
- Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Diputado libertario que creció fuerte en octubre hasta disputar el tercer lugar; en algunos escenarios también derrota a Jara en balotaje. Es una especie de Javier Milei chileno que inició en las redes sociales con su canal "El Nacional Libertario".
Qué mostraron las últimas encuestas antes de la veda en Chile
Pulso Ciudadano (Activa Research) – 1 de noviembre
- Primera vuelta (votos válidos): Jara 29,3%, Kast 19,9%, Parisi 16,4%, Kaiser 14,3%, Matthei 13,2%.
- Intención de voto (pregunta general): Jara 24,9%, Kast 16,9%, Parisi 14%, Kaiser 12,2%, Matthei 11,2%.
- Participación declarada: 90,8% dice que irá a votar.
Cadem – 19 y 26 de octubre (últimas dos entregas)
- 19/10: Jara 26%, Kast 22%, Matthei 14%, Kaiser 12%, Parisi 11%.
- 26/10: Jara 27%, Kast 20%, Kaiser 14%, Matthei 13%, Parisi 11%.
- Segunda vuelta: Kast 48% vs Jara 36%; Matthei 46% vs Jara 33%; Kaiser 41% vs Jara 36%.
CEP (Centro de Estudios Públicos) – 27 de octubre
- Empate técnico en 23% entre Jara y Kast; Matthei 13%.
- Balotaje: Kast 41% – Jara 33%; Matthei 37% – Jara 33%.
Agenda Criteria – 30/31 de octubre
- Primera vuelta: Jara 27%, Kast 23%, Kaiser 15%, Matthei 14%.
- Balotaje: Kast 51% – Jara 33%; Matthei 45% – Jara 31%; Kaiser 41% – Jara 34%.
¿Balotaje inevitable? Escenarios y llaves de la segunda vuelta
- Jara vs Kast: las series previas a la veda dan ventaja de Kast de 12 a 18 puntos.
- Jara vs Matthei: la derecha tradicional también aparece arriba por doble dígito en varios estudios, aunque con mayor dispersión por la ubicación actual de Matthei.
- Jara vs Kaiser: el libertario figura por delante por 3–7 puntos de cara a las segunda vuelta.