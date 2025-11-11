Elecciones en Chile: quién será el sucesor de Gabriel Boric según las encuestas

En Chile , las encuestas previas a la veda ubican a Jeannette Jara primera y a la derecha como favorita en un eventual balotaje del 14 de diciembre.

El próximo domingo 16 de noviembre, 15,7 millones de electores en Chile definirán al sucesor de Boric.

Se acercan las presidenciales en Chile y, si uno mira las tendencias de las últimas semanas, todo indica que el país trasandino tendrá un giro hacia la derecha a fin de año. El primer turno será el domingo 16 de noviembre y, si ninguna candidatura supera 50% + 1 (lo que es muy probable), habrá balotaje el 14 de diciembre.

El voto, al igual que en Argentina, es obligatorio (con multas) y, para estos comicios, el padrón supera los 15,7 millones de electores. Las elecciones no solo elegirán al nuevo “líder” de Chile, sino que también se renovará la Cámara de Diputadas y Diputados completa y la mitad del Senado. Para Mendoza, por comercio, turismo y agenda bilateral, el rumbo político del país vecino pega de lleno en fronteras, tasas, seguridad y reglas para invertir y viajar.

Texto del párrafo (1) Hay más de 15 millones de personas habilitadas para votar en Chile. Tres claves para entender las elecciones en Chile Mayoría absoluta para ganar en primera vuelta; si no, segunda vuelta entre los dos más votados.

Voto obligatorio restablecido por reforma; hay sanciones económicas para quien no concurra.

Prohibición de publicar encuestas durante los 15 días previos a la elección: la veda corre desde el 1 de noviembre, por lo que solo pueden citarse los últimos estudios previos a esa fecha. Si bien puede ocurrir lo contrario, lo más probable —según las encuestas— es que se repita lo ocurrido en 2021, cuando José Antonio Kast ganó la primera vuelta pero Gabriel Boric se impuso en el balotaje (56% a 44%). Ahora, todo parece indicar que el oficialismo (Jara) ganará la primera vuelta, pero no le alcanzará para lograr la victoria definitiva y se enfrentará al ganador del triunvirato de derecha (Kast, Kaiser o Matthei).

Jeannette Jara Jeannette Jara, la candidata al oficialismo para las elecciones presidenciales en Chile. EFE Quiénes son y cómo llegan los candidatos con chances En las boletas habrá ocho postulantes, pero los cuatro con "posibilidades" según los sondeos liberados antes de la veda son:

Jeannette Jara (Unidad por Chile, Partido Comunista). Exministra de Trabajo, emergió de las primarias oficialistas y desde entonces lidera la primera vuelta en la mayoría de los estudios. Su reto es ampliar hacia una mayoría social en la segunda vuelta, con un gobierno saliente que no supera el 30% de aprobación. Su mayor problema se concentra en que pertenece al Partido Comunista, un nombre que resuena en el inconscente de toda persona no solo en Chile sino en el mundo.

Evelyn Matthei (Chile Vamos, derecha tradicional). De larga trayectoria, cayó al cuarto/quinto lugar en varias encuestas recientes, aunque en cruces de segunda vuelta aparece por encima de Jara.

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Diputado libertario que creció fuerte en octubre hasta disputar el tercer lugar; en algunos escenarios también derrota a Jara en balotaje. Es una especie de Javier Milei chileno que inició en las redes sociales con su canal "El Nacional Libertario". José Antonio Kast José Antonio Kast Rist es un abogado y político chileno exdiputado y candidato presidencial en las elecciones de 2017, 2021 y 2025. EFE Qué mostraron las últimas encuestas antes de la veda en Chile Pulso Ciudadano (Activa Research) – 1 de noviembre