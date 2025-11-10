Choque fatal en alta montaña: ¿está habilitado el paso a Chile?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Sin embargo, se solicita circular con precaución debido a un siniestro vial que se produjo en la noche del domingo en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.090. El fuerte choque generó un importante incendio e impidió que los rescatistas pudieran ingresar a salvar a los camioneros que fallecieron en el lugar. Se realizó un bypass a cargo de personal de Gendarmería Escuadrón 64.

Para este lunes la Dirección de Contingencias Climáticas indica nevadas en cordillera. El martes hay pronóstico de zonda en precordillera, mientras que el miércoles se espera que mejoren las condiciones meteorológicas.

Previo a iniciar viaje hacia el vecino país, las autoridades solicitan que se corrobore el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Por su parte, Vialidad Nacional monitorea de cerca las condiciones de transitabilidad en el paso a Chile y emite actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: