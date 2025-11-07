Tras las nevadas, cuál es la situación del Paso a Chile y de cuánto es la demora para cruzar

El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a habilitarse este viernes tras el cierre por nieve. Se recomienda circular con precaución.

Tras las nevadas que obligaron a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves, las autoridades informaron que el corredor fue habilitado a partir de las 8 de la mañana de este viernes. El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra operativo las 24 horas para todo tipo de vehículos, permitiendo el tránsito de particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos.

De cuánto es la demora para cruzar a Chile En el Complejo Roque Carranza (Horcones, Argentina) no se registran demoras, mientras que en Los Libertadores (Chile) el tiempo de espera es de aproximadamente 90 minutos.

