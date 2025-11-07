Tras las nevadas, cuál es la situación del Paso a Chile y de cuánto es la demora para cruzar
El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a habilitarse este viernes tras el cierre por nieve. Se recomienda circular con precaución.
Tras las nevadas que obligaron a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves, las autoridades informaron que el corredor fue habilitado a partir de las 8 de la mañana de este viernes. El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra operativo las 24 horas para todo tipo de vehículos, permitiendo el tránsito de particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos.
De cuánto es la demora para cruzar a Chile
En el Complejo Roque Carranza (Horcones, Argentina) no se registran demoras, mientras que en Los Libertadores (Chile) el tiempo de espera es de aproximadamente 90 minutos.
Te Podría Interesar
Por otra parte, el Paso Pehuenche continúa habilitado de 9 a 18 horas, también para todo tipo de vehículos.
Desde Contingencias Climáticas advirtieron que la inestabilidad en alta montaña persistirá durante todo el fin de semana, con pronóstico de precipitaciones y nevadas entre sábado y domingo. Se recomienda circular con precaución y consultar los partes oficiales antes de viajar.