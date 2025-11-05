Presenta:

Sociedad

|

Paso a Chile

Este jueves cerrarán el paso a Chile: a partir de qué hora

Este jueves, entre las 20 y las 23, permanecerá cerrado el paso a Chile. ¿Cuáles son los motivos?

MDZ Sociedad

paso chile los libertadores

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.

Para la jornada, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa inestabilidad en cordillera. A primera hora de las mañana, las temperaturas son las siguientes:

Te Podría Interesar

  • Uspallata: 5°
  • Punta de Vaca: - 2°
  • Puente del Inca: - 4°
  • Las Cuevas: - 5°

Este jueves, por su parte, las autoridades comunicaron el cierre del paso a Chile entre las 20 y las 23, ya que personal técnico de Vialidad Nacional estará trabajando en actividades de reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional, lo que impone la necesidad de suspender el tránsito en ambos sentidos.

COMUNICADO PISCR1-6 (1)

Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
  • Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

Archivado en

Notas Relacionadas