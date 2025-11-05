Este jueves cerrarán el paso a Chile: a partir de qué hora

Este jueves, entre las 20 y las 23, permanecerá cerrado el paso a Chile. ¿Cuáles son los motivos?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.

Para la jornada, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa inestabilidad en cordillera. A primera hora de las mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 4°

Las Cuevas: - 5° Este jueves, por su parte, las autoridades comunicaron el cierre del paso a Chile entre las 20 y las 23, ya que personal técnico de Vialidad Nacional estará trabajando en actividades de reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional, lo que impone la necesidad de suspender el tránsito en ambos sentidos.

COMUNICADO PISCR1-6 (1) Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: