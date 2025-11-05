Este jueves cerrarán el paso a Chile: a partir de qué hora
Este jueves, entre las 20 y las 23, permanecerá cerrado el paso a Chile. ¿Cuáles son los motivos?
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.
Para la jornada, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa inestabilidad en cordillera. A primera hora de las mañana, las temperaturas son las siguientes:
Te Podría Interesar
- Uspallata: 5°
- Punta de Vaca: - 2°
- Puente del Inca: - 4°
- Las Cuevas: - 5°
Este jueves, por su parte, las autoridades comunicaron el cierre del paso a Chile entre las 20 y las 23, ya que personal técnico de Vialidad Nacional estará trabajando en actividades de reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional, lo que impone la necesidad de suspender el tránsito en ambos sentidos.
Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.