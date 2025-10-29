Paso a Chile: el estado del corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Durante este miércoles se espera estabilidad en alta montaña, con las siguientes temperaturas:

Uspallata: - 1°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la estabilidad se mantendría hasta el jueves, cuando se anticipa una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: